Doruk Madencilik İşçileri Yeniden Ankara'da

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçileri, ücret, tazminat ve çeşitli alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sürdürdükleri hak arayışında yeniden Ankara'ya gitme kararı aldı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, yarın Yıldızlar SSS Holding önünde yapılacak eyleme çağrı yaparken, "Bu işçilerin hakkını da kimseye yedirmeyiz" dedi.

Doruk Madencilik işçilerinin aylardır süren hak arayışı yeni bir aşamaya geçti. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan ve ücret, tazminat ile çeşitli alacaklarının ödenmediğini belirten işçiler, daha önce Ankara'da gerçekleştirdikleri eylemlerin ardından verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek, yeniden Ankara'ya gitme kararı aldı.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, madencilerin direnişine destek olmak amacıyla yarın saat 12.00'da tüm halkı Yıldızlar SSS Holding'in önüne çağırdı.

Çakır, Mihalıccık'ta madencilerin Ankara'ya gelişini engelemmek amacıyla polisin barikat kurduğunu belirterek, "Biz buradan yine çıkacağız arkadaşlar. Biz 'çıkacağız' dediğimiz yerden çıkarız; biz 'ölürüz' dediğimiz yerde de ölürüz. Ama bu işçilerin hakkını da kimseye yedirmeyiz" dedi.