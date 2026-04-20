Doruk Madencilik İşçilerine Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doruk Madencilik İşçilerine Destek Çağrısı

20.04.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP Genel Başkanı Aslan, gözaltındaki madenciler için serbest bırakılma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmeyen Doruk Madencilik işçilerine ilişkin, "Saray düzenine karşı talepleri, mücadeleleri bastırılan tüm işçi ve emekçileri, Doruk Madencilik işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz. Gözaltına alınan madenciler ve sendikacılar derhal serbest bırakılsın. Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminat alacakları derhal ödensin" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Aylardır ücretleri ve tazminatları ödenmeyen Doruk Madencilik işçilerinin Eskişehir'den başlattıkları ve 9 gündür süren yürüyüşleri, Ankara girişinde polis barikatlarıyla engellendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmek isteyen işçilere polis saldırdı, aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu işçiler gözaltına alındı."

Günlerdir 'Emeğimizi, ekmeğimizi istiyoruz' diyerek mücadele eden işçilerin önüne dikilen polis barikatı ve gözaltı kararı, Saray düzeninin fotoğrafıdır. Yerli ve yabancı tekellerin talepleri doğrultusunda uyguladığı özelleştirme politikalarıyla madencileri güvencesiz koşullarda çalışmaya mahkum eden, enflasyonla mücadele adı altında ücretleri baskılayan Saray düzeni; işçi sınıfı ve emekçilerin hak mücadelelerini ise polisi, savcıyı, hakimi sopa olarak kullanarak bastırmak istemektedir.

"Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminat alacakları derhal ödensin"

Doruk Madencilik işçilerinin önüne kurulan barikat, insanca yaşam ve çalışma koşulları için mücadele eden sendikacıların, toprağını savunan köylülerin tutuklanmasının bir devamıdır. Saray düzenine karşı talepleri, mücadeleleri bastırılan tüm işçi ve emekçileri, Doruk Madencilik işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz. Gözaltına alınan madenciler ve sendikacılar derhal serbest bırakılsın. Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminat alacakları derhal ödensin."

Kaynak: ANKA

Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doruk Madencilik İşçilerine Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:11:14. #7.12#
SON DAKİKA: Doruk Madencilik İşçilerine Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.