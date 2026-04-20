Doruk Madencilik İşçilerine Destek Çağrısı

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmeyen Doruk Madencilik işçilerine ilişkin, "Saray düzenine karşı talepleri, mücadeleleri bastırılan tüm işçi ve emekçileri, Doruk Madencilik işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz. Gözaltına alınan madenciler ve sendikacılar derhal serbest bırakılsın. Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminat alacakları derhal ödensin" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Aylardır ücretleri ve tazminatları ödenmeyen Doruk Madencilik işçilerinin Eskişehir'den başlattıkları ve 9 gündür süren yürüyüşleri, Ankara girişinde polis barikatlarıyla engellendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmek isteyen işçilere polis saldırdı, aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu işçiler gözaltına alındı."

Günlerdir 'Emeğimizi, ekmeğimizi istiyoruz' diyerek mücadele eden işçilerin önüne dikilen polis barikatı ve gözaltı kararı, Saray düzeninin fotoğrafıdır. Yerli ve yabancı tekellerin talepleri doğrultusunda uyguladığı özelleştirme politikalarıyla madencileri güvencesiz koşullarda çalışmaya mahkum eden, enflasyonla mücadele adı altında ücretleri baskılayan Saray düzeni; işçi sınıfı ve emekçilerin hak mücadelelerini ise polisi, savcıyı, hakimi sopa olarak kullanarak bastırmak istemektedir.

"Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminat alacakları derhal ödensin"

Doruk Madencilik işçilerinin önüne kurulan barikat, insanca yaşam ve çalışma koşulları için mücadele eden sendikacıların, toprağını savunan köylülerin tutuklanmasının bir devamıdır. Saray düzenine karşı talepleri, mücadeleleri bastırılan tüm işçi ve emekçileri, Doruk Madencilik işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz. Gözaltına alınan madenciler ve sendikacılar derhal serbest bırakılsın. Doruk Madencilik işçilerinin ücret ve tazminat alacakları derhal ödensin."