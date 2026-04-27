Doruk Madencilik işçilerinin açlık grevi 7. günde: DİSK'ten destek, Bakanlığa yürüyüş

Doruk Madencilik işçilerinin Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerinin 15. açlık grevinin 7. gününde, DİSK'e bağlı 11 sendika destek ziyaretinde bulundu. Enerji Bakanlığı önünde geceleyen işçiler, yarın yeniden Bakanlığa yürüyecek. Hastaneye kaldırılan grevciler var, ancak işçiler alacakları tamamen ödenene kadar eylemi bırakmama kararlılığında.

Bir madenci, 2022 Aralık'tan beri kıdem, ihbar ve sendikal alacaklarının ödenmediğini belirterek, 'Ödenen paralar, alacaklarımızın 50'de biri bile değil' dedi. İşçi, yarın saat 12.00'de Enerji Bakanlığı'na yürüyeceklerini duyurdu. Bir madencinin eşi ise patronun gözaltına alınmamasına tepki gösterdi.

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, 'Doruk Madencilik işçileri kazanırsa, bu tüm emekçilerin kazanımı olacaktır' dedi. Sendika avukatı Mert Batur ise alacakların bir kısmının yatırıldığı yönündeki açıklamaların manipülasyon olduğunu belirtti.