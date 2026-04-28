Doruk Madencilik işçilerinin açlık grevi 9. gününde

Doruk Madencilik işçilerinin tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevi dokuzuncu gününde devam ediyor. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na tekliflerini sunduklarını belirterek, en kısa zamanda müzakerenin sonuç vereceğine inandıklarını söyledi. Çakır, işçilerin maaşlarının yatırılacağı yönündeki açıklamalara rağmen henüz hiçbir işçinin hesabına para yatmadığını ifade etti. Eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan Çakır, çağrılmaları halinde müzakerelere gideceklerini ve işçiler tatmin olana kadar masada olacaklarını belirtti.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, müzakerelerin geliştiğini ancak sendikanın sömürüyü kabul eden bir araç olduğunu söyledi. Aksu, İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, kamu kaynaklarının israf edilmemesi ve 'yetkili sendika' kavramıyla ortamın bulandırılmaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, açlık grevinin dokuzuncu gününde olduklarını ve bu akşam saat 18.00'da Yıldızlar Holding önüne çağrı yapacaklarını duyurdu.