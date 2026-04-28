Doruk Madencilik işçilerinin açlık grevi 9. gününde: Polis ablukası altında direniş sürüyor

Doruk Madencilik işçilerinin Ankara Kurtuluş Parkı'nda başlattığı açlık grevi 9. gününde devam ediyor. Polis barikatları ve otobüslerle çevrili alanda direnen madenciler, aylarca ödenmeyen maaş ve tazminatlarını almak için mücadele ediyor. İşçiler, yıllardır süren mağduriyetlerini anlatırken, ailelerinin de büyük sıkıntı çektiğini belirtiyor. Bir madenci, çocuklarının harçlıklarından biriktirdiği 200 lirayı kendisine verdiğini, tuvalet kağıdı alamadıkları günler olduğunu söyledi. Başka bir işçi, bayramlara parasız girmek istemediğini ifade etti. Polis müdahalesinde biber gazı sıkıldığını ve bazı arkadaşlarının hastanede olduğunu dile getiren işçiler, haklarını almadan grevi bitirmeyeceklerini vurguladı. Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu da greve katıldı ve polis müdahalesinde yaralanıp gözaltına alındı. Siyasetçilerden de destek gelirken, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve CHP eski milletvekili Yıldırım Kaya, işçilerin yanında olduklarını belirtti.