Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doruk Madencilik işçilerinin açlık grevi 9. gününde: Polis ablukası altında direniş sürüyor

28.04.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Kurtuluş Parkı'nda 9 gündür açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçileri, polis barikatlarıyla çevrili dar bir alana sıkıştırıldı. Gazeteciler ve destekçiler içeri alınmazken, işçiler aylardır ödenmeyen hakları ve geçim sıkıntısını anlatıyor.

Doruk Madencilik işçilerinin Ankara Kurtuluş Parkı'nda başlattığı açlık grevi 9. gününde devam ediyor. Polis barikatları ve otobüslerle çevrili alanda direnen madenciler, aylarca ödenmeyen maaş ve tazminatlarını almak için mücadele ediyor. İşçiler, yıllardır süren mağduriyetlerini anlatırken, ailelerinin de büyük sıkıntı çektiğini belirtiyor. Bir madenci, çocuklarının harçlıklarından biriktirdiği 200 lirayı kendisine verdiğini, tuvalet kağıdı alamadıkları günler olduğunu söyledi. Başka bir işçi, bayramlara parasız girmek istemediğini ifade etti. Polis müdahalesinde biber gazı sıkıldığını ve bazı arkadaşlarının hastanede olduğunu dile getiren işçiler, haklarını almadan grevi bitirmeyeceklerini vurguladı. Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu da greve katıldı ve polis müdahalesinde yaralanıp gözaltına alındı. Siyasetçilerden de destek gelirken, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve CHP eski milletvekili Yıldırım Kaya, işçilerin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Madencilik, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:50:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.