Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki direnişi 16. gününde

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki direnişi sürüyor. Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, direnişlerinin 16'ncı gününde, açlık grevlerinin ise 8'inci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi. Kurtuluş Parkı'nda polis barikatıyla karşılaşan işçiler, 'Gerekirse gözaltına alınırız' diyerek barikatı aştı. Polis müdahalesi sonucu bazı işçiler ve destekçiler gözaltına alındı.

İşçiler, ödenen miktarın alacaklarının çok küçük bir kısmı olduğunu belirterek, 'Artık oyalanmak değil, hakkımızı almak istiyoruz' dedi. Bağımsız Maden-İş Avukatı Mert Batur, şirketin kamuoyunu yanılttığını, yatırılan miktarın toplam alacağın ellide biri olduğunu söyledi. Batur, yetkililere çağrı yaparak, 'Bu güvenceyi işverene kim veriyorsa, bugün yaşananlardan o makamlar sorumludur' ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da işçilere destek için alandaydı. Polis ablukasına tepki gösteren Baş, 'Yasa ne diyor, toplantı ve gösteri yürüyüşü haktır. Suç mu bakanla görüşmek?' sözleriyle müdahaleye karşı çıktı. DİSK ve çeşitli sendikalar da direnişe destek verdi. Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu, 'Bazı işçiler 5-6 ay boyunca ücret almadan çalıştırıldı' diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

İşçilerin talepleri arasında ödenmeyen maaşların, ikramiye, yıllık izin ve sendikal hakların eksiksiz ödenmesi, işten çıkarılan işçilere tazminat verilmesi, ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlanması, sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılanların işe iade edilmesi ve madenin kamulaştırılması yer alıyor.