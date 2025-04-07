Doruk'un Umut Dolu Yolculuğu: Çiğli Halkı Dayanışma Gösterdi - Son Dakika
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Doruk'un Umut Dolu Yolculuğu: Çiğli Halkı Dayanışma Gösterdi

Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı ile mücadele eden 10 yaşındaki Doruk Çukurcu için başlatılan yardım kampanyası başarıyla tamamlandı. Gerekli meblağın toplanmasının ardından Doruk, tedavi için Dubai’ye gitmeye hazırlanıyor. Çiğli Belediyesi tarafından organize edilen 'hoşça kal partisi' ile Doruk uğurlandı.

07.04.2025 16:15  Güncelleme: 17:03
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(İZMİR) - Çiğli'de yaşayan ve Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı ile mücadele eden 10 yaşındaki Doruk Çukurcu için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Gerekli tedavi ücretinin tamamlanmasıyla birlikte Doruk, Dubai'ye tedaviye gidiyor. Gerekli meblağın toplanmasıyla birlikte yolculuk öncesinde minik Doruk için uğurlama eğlencesi düzenlendi.

Çiğli'de yaşayan ve Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı ile mücadele eden 10 yaşındaki Doruk Çukurcu için başlatılan yardım kampanyası başarıyla tamamlandı ve tedavi için gerekli meblağ toplandı. Doruk'un yolculuğunda yanında olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, her fırsatta kampanyaya destek çağrısında bulunmuştu.

Çiğli'nin Kalbi Doruk İçin Attı

Geçtiğimiz yıl nisan ayında Çiğli Belediyesi Meclis Üyeleri, huzur haklarını Doruk'un kampanyasına bağışlamıştı. Kampanyanın son metrelerinde ise Başkan Onur Emrah Yıldız, bir kez daha devreye girdi. 18 Mart'ta yapılan bir canlı yayınla kampanyaya tekrar dikkat çeken Yıldız, gereken son kısmın tamamlanmasını sağladı. Başkan Yıldız'ın çağrısıyla Çiğli halkı seferber oldu ve kampanyanın eksik kalan bölümü de tamamlandı. Böylece Doruk'un Dubai'ye giderek gerekli tedaviyi almasının önü açıldı. Kampanyaya sadece Başkan Yıldız ve meclis üyelerinin yanı sıra belediye çalışanları, bürokratlar ve tüm Çiğli halkı da destek verdi. Doruk için gösterilen bu büyük dayanışma, yalnızca bir kampanyanın değil, bir çocuğun yaşam umudunun tamamlandığı an olarak hafızalara kazındı.

Doruk'a "Hoşça Kal Partisi"

Doruk'un umut dolu yolculuğu öncesinde Akvaryum Kafe ve Restoran'da anlamlı bir "hoşça kal partisi" düzenlendi. Çiğli Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte hüzün ve umut bir arada yaşandı. Etkinlikte Doruk için özel olarak hazırlanan pasta kesildi, balonlar gökyüzüne bırakıldı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın eşi Gamze Yıldız ile oğulları Can Ali ve Aren Yıldız da bu özel ana eşlik etti. Katılımcılar gözyaşlarına tebessümlerle karşılık verirken, minik Doruk'a iyi dileklerini iletti. Minik bedeniyle büyük bir umut taşıyan Doruk, yeni hayatına doğru adım atarken Çiğli'nin kalbi onunla birlikte atmaya devam ediyor. Tüm Çiğli halkı, Doruk'un sağlıklı günlerde yeniden aralarına dönmesini bekliyor.

"Doruk için bir olduk, şimdi umuda uğurluyoruz"

Şu an Doruk'un yola çıkıyor olmasını bir kentin birlikte başardığı bir mucize olarak değerlendiren Başkan Onur Emrah Yıldız, "Göreve geldiğim ilk günden bu yana, Doruk'un gözlerindeki umudu, yüreğindeki mücadele gücünü hep hissettim. O, küçük bedenine rağmen kocaman bir direnci, bir kenti harekete geçiren tertemiz bir sevgiyi taşıyordu. Biz, Çiğli olarak bu sevgiye, bu umuda sırtımızı dönemezdik. Dönmedik de. Doruk'un yaşam mücadelesine ortak olmak, onun için bir umut ışığı olabilmek adına hep birlikte el ele verdik. Belediye meclis üyelerimizden çalışanlarımıza, esnafımızdan vatandaşlarımıza kadar herkes taşın altına elini koydu. Bir çocuğun yaşama tutunma umudu, bir kentin ortak sevdası haline geldi. Her çağrımızda duyarlılıklarını gösterdiler. Her adımımızda bizimle yürüdüler. Canlı yayınlarla sesimizi birlikte duyurduk, kampanyanın son metresinde birlikte gözyaşı döktük. O an anladım ki, biz sadece bir çocuğun tedavi masraflarını değil, geleceğe olan inancımızı da birlikte tamamladık. Şimdi Doruk, umut dolu gözlerle Dubai'ye gidiyor. Sağlığına kavuşacağına yürekten inanıyorum. Onun hikayesi, dayanışmanın, sevginin ve insanlığın gücünü bir kez daha gösterdi bizlere" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doruk'un Umut Dolu Yolculuğu: Çiğli Halkı Dayanışma Gösterdi - Son Dakika

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