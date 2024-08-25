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Doski vadisindeki şelale doğaseverlerin uğrak yeri oluyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisinde yer alan şelale görenleri adeta mest ediyor.

Yüksekova'da el değmemiş yerden birisi olan Doski Vadisi doğasıyla görenleri büyülüyor adeta. Yüksekova'da yağışlardan sonra Doski Vadisindeki Gürkavak köyünün Tokağaç mezrasında yer alan şelale görsel şölen oluşturdu. 10 metreyi bulan şelale doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunarken, özellikle bölge halkın tercih edildi yerden biri oluyor. Bölgede yaz mevsiminde piknik yapan vatandaşların en çok uğradığı gözde mekanlardan biri olan şelale, kışın da soğuk hava ile birlikte oluşan buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan yer oluyor.

Burada geçerken bu iskeleyi fotoğraflamamak asla olmaz diyen A. Nasır Çoruh isimli vatandaş, "Burası kesinlikle saklı cennet. Şelale görüntüsüyle insanı mest ediyor. Bizde gezerken buraya uğradık muhteşem bir yer. O anı karçırmamak için o güzellikleri tek tek fotoğrafladık. Herkesin burayı görmeyi tavsiye ederim" dedi.