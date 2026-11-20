COP31 Yeşil Bölge'de hizmet veren COP Down Erişilebilir Kafe, Kocaeli'den gelen Down sendromlu gençlere çalışma hayatına katılma, yeteneklerini sergileme ve toplumsal yaşamda aktif rol alma fırsatı sundu. 'Kimseyi Geride Bırakmama' ilkesi doğrultusunda hayata geçirilen kafe, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, kapsayıcılık ve toplumsal farkındalığın önemli örneklerinden biri olan COP Down Erişilebilir Kafe, Yeşil Bölge'de ziyaretçilerini ağırladı. Kafede, Kocaeli Buğday Tanesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Down sendromlu 15 öğrenci aktif olarak görev yaptı.

Kafe, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin temel uygulama alanlarından biri olan 'Erişilebilirlik' başlığı çerçevesinde, 'Kimseyi Geride Bırakmama' ilkesi doğrultusunda hayata geçirildi. Down sendromlu bireylerin çalışma hayatına katılımını, sosyal becerilerini geliştirmelerini ve yeteneklerini ortaya koymalarını destekleyen kafe, COP31 ziyaretçilerinden de ilgi gördü. Down sendromlu bireyler, kendi hazırladıkları çay ve kahveleri katılımcılara servis etti.

'ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN BÜYÜK GURUR KAYNAĞI'

Bakan Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum'un da ziyaret ettiği kafenin sorumlusu Kocaeli Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, COP31'e katılımın öğrenciler için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi. Abanoz, "COP31'de dünya liderlerinin buluştuğu bir zirvede yer almak çok önemli ve çok değerli bir oluşum oldu. Çok değer kattı. Öğrencilerimiz için çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Çok güzeldi. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizin bakış açısı dikkatimizi çekti. Burada onlarla çok güzel paylaşımlar yaptı. Eğlendiler. Siparişlerini özellikle onların ellerinden aldılar. Onlar çok mutlu oldu. Biz de ev sahibi olduğumuz için bundan çok büyük gurur duyduk. Ama tabii ki genel olarak çok güzel dönüşler aldık" diye konuştu.

'ŞİMDİ HEPSİ 'HELLO' DEMEYE BAŞLADI'

Öğrencilerin başlangıçta yabancı ziyaretçilerle iletişim kurarken çekingen davrandıklarını belirten Abanoz, "Şimdi hepsi 'hello' demeye başladı. Hatta Kocaeli'ne döndüklerinde yabancı dil kursuna gitmek istediklerini söylüyorlar. Bu da onlarda oluşan öz güveni gösteriyor. Daha cesur oldular, kendilerine daha çok güveniyorlar. En önemlisi inanılmaz mutlular. 24 saat mutlular diyebilirim" ifadelerini kullandı.

'ARTIK KENDİLERİNİ DAHA KOLAY İFADE EDEBİLİYORLAR'

Özel Eğitim Öğretmeni Kader Karaesmer, projenin temel amacının Down sendromlu bireylerin toplumsal yaşamın aktif bir parçası olmalarını sağlamak ve erişilebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Öğrencilerin zirvedeki edinimlerine değinen Karaesmer, "Artık kendilerini daha kolay ifade edebiliyorlar. Bizim onları desteklemeden onların kendilerini ortaya koyabilmeleri, kendilerini ifade etmeleri, ileri dönük aileden bağımsız bir yerde çalışmaları için burası bir deneyim. Çünkü biz her birinin bir çalışma hayatı olmasını, kendilerini değerli hissedebilmelerini istediğimiz için burası başlı başına bir deneyim. Bu kadar farklı ülkeden insanların hepsini aynı anda bulabilmek büyük bir şans" dedi.

'TOPLUMSAL KAZANIM AİLEDEN BAŞLIYOR'

COP Down Erişilebilir Kafe'yi ziyaret eden Tuğba Elçin, öğrencilerin iletişim becerilerinin ve hizmet kalitesinin kendisini etkilediğini belirterek, projenin aileler ve toplum açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Elçin, "Çok saygılılar. Kurumsal iletişimi çok iyi çözmüşler ve çok daha iyi sunum yapıyorlar. Onları topluma kazandırmak, bir kere ailelerin işlerini kolaylaştıracağından çekirdek aileden başlıyor eğitim. Onların sorumluluğunu ve yükünü bölersek, pay edersek toplumda daha huzurlu, daha iyi bir eğitim alanı açmış oluruz. Haberlerimiz olduğu sürece çözümler de gelecek. Evde kapalı kalmalarının hiç kimseye yararı yok" diye konuştu. Ziyaretçilerden Neslihan Tetik de "Buraya geldiğin zaman çocukların neşesiyle zaten zevk alarak içiyorsun kahveni. Onları mutlu etmek bizim için daha güzel. Onların mutlu olması önemli olan" değerlendirmesinde bulundu.

'BİRLİKTE HER ŞEYİ BAŞARDIK'

Kafede çalışan Down sendromlu Özlem Çukur, COP31 kapsamında Antalya'da bulunmaktan ve çalışma deneyimi yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çukur, "29 yaşındayım. Antalya COP31 Erişilebilir Kafe'ye hoş geldiniz. Biz buraya arkadaşlarımla birlikte çalışmak için geldik. Burayı çok beğendik. Geldim, gördüm, dolaştım, bilgi aldım. Hep beraber çok sevdik. Birlikte her şeyi başardık. Böyle de devam edecek. Sizi çok çok öpüyorum. Sizlerle arkadaş ve dost olmak isterdim" ifadelerini kullandı.

Kafede görev yapan Bekir Kılıç ise doğanın korunmasının önemine dikkati çekerek, "Çevremizi korumamız için ağaç dikmemiz lazım. Sonra ağaçları, fidanları sulamamız lazım. Her yeri ağaçlandırmamız lazım. Doğa bizim her şeyimiz. COP31'deki erişilebilir kafemizde çalışıyoruz. Hizmet etmeyi ve kasaya bakmayı çok seviyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum da COP31 Yeşil Bölge'de hizmet veren COP Down Erişilebilir Kafe'yi ziyaret etti. Kafede görev yapan Down sendromlu öğrencilerle sohbet eden Kurum, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.