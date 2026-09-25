Down sendromlu 15 yaşındaki Iraklı, babasının desteğiyle fotoğraf ve video çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Down sendromlu 15 yaşındaki Iraklı, babasının desteğiyle fotoğraf ve video çekiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Down sendromlu 15 yaşındaki Iraklı, babasının desteğiyle fotoğraf ve video çekiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Down sendromlu 15 yaşındaki Iraklı, babasının desteğiyle başladığı fotoğrafçılıkta zamanla video çekmeyi de öğrendi. Babası, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar için sergi açmayı düşünüyor ve yetkililerden destek bekliyor.

Down sendromlu 15 yaşındaki Iraklı Emir Nevres, fotoğraf makinesinin objektifinden çevresindeki dünyayı kendi bakış açısıyla yansıtmaya çalışıyor.

Fotoğrafçılığa duyduğu ilgiyle dikkati çeken Emir, günlük yaşamdan insanlara ve çevresindeki ayrıntılara kadar birçok farklı konuyu fotoğraf karelerine taşıyor.

Fotoğrafçılık serüvenine babasının desteğiyle başlayan Emir, zamanla bu alandaki yeteneğini geliştirerek fotoğrafın yanı sıra video çekmeye başladı.

Emir'in babası Nevres, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun küçük yaşlardan itibaren kendi fotoğrafçılık çalışmalarına ilgi gösterdiğini söyledi.

Oğlunun fotoğraf çekme yeteneğini fark ettiğini belirten baba Nevres, "Emir'e ilk başlarda oyuncak fotoğraf makinesi alıyordum. Daha sonra fotoğraf makinesinin benim makinem gibi çekim sırasında deklanşör sesi çıkarmasını istediğini fark ettim. Bunun üzerine ikinci el, kullanmadığım fotoğraf makinelerini ona vermeye başladım." dedi.

-"Çektiği fotoğrafladı sorgulamaya başladı"

Emir'in gerçek fotoğraf makinesiyle çekim yapmaya başladıktan sonra kendisini geliştirmeye çalıştığını ifade eden baba Nevres, şöyle konuştu:

"Emir'in ısrarla gerçek anlamda fotoğraf çekmeye ve üretmeye başladığını gördüm. Bir süre sonra çektiği fotoğrafların neden net olmadığını sormaya ve bunu sorgulamaya başladı. Daha sonra benim kullandığım makinelerle çekim yapmak istedi. Ardından sokağa çıkarak insanları fotoğraflamaya başladı."

Oğlunun fotoğrafçılığa olan ilgisi dolayısıyla onu desteklemeye çalıştığını belirten Nevres, Emir'e kadraj ve filtre kullanımı gibi fotoğrafçılığın temel unsurlarını öğretmeye başladığını söyledi.

"Çektiklerini sosyal medyada paylaşıyor ve sergi açmayı düşünüyor"

Emir'in zamanla video çekmeyi de öğrendiğini aktaran baba Nevres, oğlunun sosyal medya platformlarında fotoğraflarını paylaştığı bir hesabının ve takipçilerinin bulunduğunu ifade etti.

Iraklı Nevres, oğlunun kadrajından çıkan fotoğraflar için sergi açmayı düşündüğünü de aktardı.

Oğlunun fotoğrafçılık alanındaki yeteneğinin bazı özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödüllendirildiğini belirten Iraklı baba, yetkililerden de oğlunun yeteneğinin geliştirilmesi için destek bekliyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatGüncelSanatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü Ümit Boyner’in oğlunun savunması ortaya çıktı Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü! Ümit Boyner'in oğlunun savunması ortaya çıktı
Gıda sepeti 5 yılda 23 katını aştı: Yıllık artış yüzde 52,3’e ulaştı Gıda sepeti 5 yılda 23 katını aştı: Yıllık artış yüzde 52,3'e ulaştı
Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler’e bıraktı Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler'e bıraktı
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:43
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 12:53:18. #7.13#
SON DAKİKA: Down sendromlu 15 yaşındaki Iraklı, babasının desteğiyle fotoğraf ve video çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei