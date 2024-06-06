Down sendromlu çocuğa şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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Down sendromlu çocuğa şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı

Ankara Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda down sendromlu bir çocuğa şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı. Kamera görüntülerinde şiddetin net bir şekilde görüldüğü belirtildi.

06.06.2024 14:33
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda down sendromlu çocuğa şiddet uygulayan ve tutuklanan Mücahit Mert Hepgümüş'ün okulda yer alan kameranın net görüntü alamadığı karanlık alanda da çocuğa şiddet uyguladığı görüldü.

Kahramankazan Özel Eğitim Uygulama Okulu 10/A sınıfında orta ağır zihinsel engelliler sınıfı öğrencisi B. Ü.'nün 24 Mayıs'ta okulda şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Kahramankazan Cumhuriyet Bşsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mücahit Mert Hepgümüş'ün "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Ankara'da şiddete maruz kaldığı gün olaydan sonra eve giden B.Ü'nün öğretmeni olan Mücahit Mert Hepgümüş. şiddet mağduru çocuğun anneannesini arayarak "Bugün B. beni üzdü. Arkadaşıyla aralarında sürtüşmeler oldu, dudağı kanadı" şeklinde konuştu. Bunun üzerine anneanne Ayla Cengiz torunun bedenindeki morlukları tespit etti. Anneanne Ayla Cengiz'in olaya ilişkin 'kim yaptı' sorusuna ise B.Ü. "hoca yaptı" şeklinde yanıt verdi. Ardından B.Ü.'nün şiddete uğradığına ilişkin Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden darp raporu alındı.

"Oğluma şiddet uygulanan görüntüleri gördüm"

Çocuğun annesi Seray C'nin görüştüğü okuldaki görevliler B.Ü'nün "arkadaşı ile yaşadığı sürüşme sonucunda kalorifer peteğine çarptığı" iddiasında bulundu.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Seray C, ifadesinde "öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş'ün kendisini arayarak özel eğitimde kullanılan bazı sert tavır ve davranışlar olması gerektiğini, oğlunun direnmesi sonucunda bacağından çektiğini, çok büyütülecek bir problem yaşanmadığını, her zamanki şeylerin olduğunu söylediğini" bildirdi.

Olay gününden sonra oğlunun aksayarak yürüdüğünü belirten anne Seray C, okuldan kamera görüntülerini talep ettiğini belirterek, "Görüntülerde oğluma ağır şiddet uygulandığı görüntüleri gördüm. Olayın öncesinde de bazı zamanlar morarmalar olduğunu ve oğlumun sistematik şiddete maruz maruz kaldığını anladım. Bu sistematik şiddet sebebiyle okul yönetiminden, şiddeti uygulayan öğretmenden ve kimler sorumluysa sorumluların tamamından davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Öğretmenin iddiası

Öğretmen Mücahit Mert Hepgümüş ise savcılıktaki ifadesinde "Olay günü B. kendisinden küçük yaşta başka bir öğrencimizi darp etmişti. Bu olay nedeniyle B. kriz halindeydi. Bu krizin bastırılması gerekmekteydi. Olay anında B. oturduğu yerden kalkmaya çalıştı. Oturduğu yerden kalkmış olsaydı hem kendisine hem de bana zarar verme olasılığı yüksekti. Mecburen güç kullanmak zorunda kaldım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" iddiasında bulundu.

6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

Dava dosyasına giren kamera görüntülerinde de Mücahit Mert Hepgümüş'ün down sendromlu B.Ü'nün üstüne oturarak şiddet uyguladığı sonrasında da koridorda sürükleyerek karanlık alana getirip burada şiddet uygulamaya devam ettiği yer aldı.

Savcılık, "söz konusu kamera görüntüleri izlendiğinde Mücahit Mert Hepgümüş'ün mağduru açıkça darp ettiğinin görüldüğü ve kasten yaralama suçunu işlediğinin sabit olduğu, şüphelinin beyanlarının ise tamamen suçtan kurtulmaya yönelik, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle kamu davası açılmasını ve tutuklanmasını" talep etti.

Mücahit Mert Hepgümüş'ün "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mücahit Mert Hepgümüş'ün yargılanacağı davanın ilk duruşması Kahramankazan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Haziran'da saat 10.00'da görülecek.

Kaynak: ANKA

Kahramankazan, Ankara, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down sendromlu çocuğa şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı - Son Dakika

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