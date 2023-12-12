 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Down sendromlu Emine umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Down sendromlu Emine umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Down sendromlu Emine Malçuk, bir hayırseverin desteğiyle umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı. Emine, kutsal toprakları görmeyi çok istediğini belirterek, umreye varınca ilk yapacağı şeyin Kabe duvarlarına el sürmek ve dua etmek olduğunu söyledi.

Down sendromlu Emine umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı
12.12.2023 - 15:59,
Abone Ol

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Down sendromlu Emine Malçuk, bir hayırseverin desteğiyle yapacağı umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

Seyrantepe Mahallesi'nde annesiyle yaşayan ve yaklaşık 4 yıl önce babasını yitiren 35 yaşındaki Down sendromlu Emine Malçuk, umreye gitme hayalini yakınlarına anlattı.

Bir hayırseverin verdiği destekle umre hayalini gerçekleştirmeye adım atan Malçuk, kendisine refakat edecek teyzesi Ayşe Keskin ile birlikte evlerinde düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Malçuk, yaptığı açıklamada kutsal toprakları görmeyi çok istediğini belirterek, "Benim tek hayalim buydu. Çok ama çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Umreye varınca ilk yapacağım şey Kabe duvarlarına el sürmek ve ellerimi açıp bol bol dua etmek olacak." dedi.

Anne Nurgül Malçuk da kızına destek olan hayırsevere teşekkür etti.

Tüm Engelliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Salihli Şubesi Başkanı Gülçin Kocatürk de üyeleri olan Emine Malçuk'un Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini belirterek, "Emine, dini duyguları çok yüksek birisi. Onu gönderebilmek için sponsor arıyordum. Allah razı olsun Salihli'de bir iş insanı onun hayalini duyunca hemen destek oldu. Emine'miz mutlu olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Salihli, Manisa, Engelliler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down sendromlu Emine umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:13:17. #1.13#
SON DAKİKA: Down sendromlu Emine umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement