37 altın madalyalı Down sendromlu yüzücü Ada Zehra, ilk tercihi olan bölüme yüzde 50 bursla yerleşti

Down sendromlu milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı (19), ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı birçok madalya ve rekorun ardından, hayali olan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nı yüzde 50 bursla kazanarak, üniversite eğitimine başladı.

Down sendromlu dünyaya gelen Ada Zehra Anlatıcı, 9 yaşında yüzmeye başladı. 12 yaşında milli olan Anlatıcı, 2018-2025 yılları arasında katıldığı ulusal ve uluslararası yarışlarda büyük başarı elde etti. Anlatıcı, bu süre Türkiye şampiyonalarında 37 altın madalya kazandı. Anlatıcı, 2019 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada dünya rekoru, 2021 Avrupa Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya, 2023 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ve 200 metre kurbağalamada yine dünya rekoru, 2024 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın, 5 gümüş madalya, ayrıca 50 metre serbest açık yaş dünya rekoru, 200 metre serbest açık yaş dünya rekoru, 50 metre kurbağalama açık yaş dünya rekoru kırdı. Ada Zehra Anlatıcı, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorların ardından üniversite hayalini de gerçekleştirdi. Anlatıcı, liseden mezun olduktan sonra girdiği üniversite sınavında hayali ve ilk tercihi olan Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nı yüzde 50 burslu kazandı. Ankara'da eğitim hayatına başlayan Ada'ya destek için ailesi de Sakarya'dan Ankara'ya taşındı.

YETENEĞİNİ ADIM ADIM KEŞFETTİLER

Ada'nın babası Ayçıl Savgan Anlatıcı, kızının farklı spor dallarını deneyerek yeteneğini keşfettiğini belirterek, "Yüzmenin dışında binicilik, voleybol, buz pateni ve jimnastik gibi alanlarla ilgilendi. Biz de her anne baba gibi onun yetenekli olduğu alanı keşfetmeye gayret ettik. İlkokulda, henüz 4'üncü sınıftayken profesyonel olarak bir antrenör eşliğinde Sakarya'da yüzme havuzunda antrenmanlara başladı. Daha sonra antrenörü, bu yeteneğini hem Türkiye içerisindeki yarışlarda hem de başarılı olması halinde yurt dışı yarışlarında değerlendirebileceğimizi düşündü. Bizi Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile tanıştırdı. Ada 9,5-10 yaşlarındayken ilk defa ulusal diyebileceğimiz bir yarışmada Antalya'da 1'incilik elde etti. Daha sonra başarılar arka arkaya geldi. O da bu başarılardan çok keyif aldı. Bu onda özgüven yarattı" dedi.

Ada'nın spor sayesinde okul hayatında da disiplin kazandığını belirten Anlatıcı, "Her çocuğun daha başarılı olduğu ya da kendini daha iyi hissettiği alanlar var. Bu bazen akademik, bazen sosyal hayat, bazen de spor. Ada da bu sporla desteklendi. Aldığı bu destek hem özel hayatında hem de okul hayatında başarılarını devam ettirdi. Bu onun için bir kaldıraç etkisi yarattı. Spor alanında bir eğitim hayatını tercih etme yönünde bir eğilimi vardı. Fakat zamanla akademik hayatta da başka alanlarda başarılı olabileceğini keşfetti. Biz de bu kararı kendisine bıraktık. Özellikle YKS döneminde, üniversiteye hazırlandığı dönemde aylar geçtikçe aldığı net sayılarının arttığını gördük. O da bunları gördükçe sporda yaşadığına benzer bir duyguyla daha fazla derslere sarıldı. Kendinin de hayali olan, bizim de bizi oldukça şaşırtan bir başarıya imza attı. Birinci tercihine yerleşti. Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü yüzde 50 burslu olarak kazandı" diye konuştu.

SONUÇ ANI 3 MİLYON KEZ İZLENDİ

Üniversite sonucunu öğrendikleri anın aile için çok duygusal olduğunu ifade eden Anlatıcı, "Tercihlerin açıklandığı sabah hep beraber internetin başına koştuk. İstediği, hayal ettiği bölümü kazandığında yaşadığı mutluluk çok çarpıcıydı. Tabii ki güldük, biraz ağladık. Hepimiz için oldukça duygusal bir andı. Bu anı da tesadüfen kayda aldım. Daha sonra kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Çok da beğeni kazandı. Yaklaşık 3 milyona yakın izlenmeye ulaştı. Ardından üniversite hayatı başladı. Ada, her iki alanda da üniversite sınavına hazırlanmıştı ve özel yetenek sınavına da girmesini istedik. Yani o alanda da bir hazırlığı vardı. Orada da çok güzel bir başarı elde etti. Yaklaşık 7 bin 600 kız öğrenci arasında 1200'üncü oldu özel yetenek sınavı sonuçlarına göre de. Ama dediğim gibi o kendi hayali olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi tarafında ilerlemeyi tercih etti. Şu anda üniversite çok güzel gidiyor. Çok keyif alıyor. Yeni arkadaşlıklar edindi, yeni öğretmenleriyle tanıştı. Yeni bir ortamda. Onun için yeni bir başlangıç ama çok keyifli görünüyor. Bu alanda da başarılı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE HAYALİM GERÇEK OLDU

Ada Zehra Anlatıcı, "Başarılar elde ettiğimde kendimi çok mutlu hissediyorum. Kendime güvenim artıyor. Benim gibi spor yapan arkadaşlarım hiç pes etmesinler devam etsinler. Her zaman disiplinli çalışmalarını öneriyorum. Üniversite kazanma hikayem babamın puanımın halkla ilişkiler bölümüne yettiğini söylemesi ile başladı. Hayalim oldu ve ona yöneldim. Böyle bir başarı elde ettim. Üniversiteyi kazandığımda çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.