Down Sendromlu Zeynep'in Unutulmaz Doğum Günü - Son Dakika
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Down Sendromlu Zeynep'in Unutulmaz Doğum Günü

23.07.2026 10:27
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9 yaşındaki Zeynep, Van Gölü'nde yamaç paraşütü ile doğum gününü kutladı. Heyecan dolu anlar yaşandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 9 yaşındaki Down sendromlu Zeynep Gökaydın, doğum gününde Van Gölü semalarında yamaç paraşütü heyecanı yaşadı.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte Van'a gelen Zeynep için doğum günü dolayısıyla farklı bir etkinlik hazırlandı.

Tandem yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller'in organizasyonuyla anne ve kızı, Erciş'te Van Gölü kıyısından havalanarak gökyüzüyle buluştu.

Van Gölü'nün eşsiz manzarasını kuşbakışı izleyen Zeynep, doğum gününde yamaç paraşütü deneyimi yaşadı.

Anne ve kızının Van Gölü'nün maviliği üzerinde gerçekleştirdiği uçuş, renkli görüntüler oluşturdu.

Tandem yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Göller, AA muhabirine, Zeynep'in doğum gününü unutulmaz kılmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Zeynep'in annesinin kendisini arayarak kızının doğum gününde farklı bir etkinlik yapmak istediğini anlattığını belirten Göller, "Bugün Zeynep'i gökyüzüyle tanıştıracağız. Kendisi Down sendromlu ancak morali ve motivasyonu çok yüksek. Doğum gününü Van Gölü semalarında kutlayacağız." diye konuştu.

Anne Gökaydın ise İstanbul'dan Van'a misafir olarak geldiklerini belirterek, kızının doğum gününü farklı bir etkinlikle kutlamak istediklerini ifade etti.

Pilot Göller'e teşekkür eden Gökaydın, "Zeynep bugün 9 yaşına girdi. Doğum gününü Van Gölü'nün semalarında kutlamak hayalimizdi. Mehmet Sadık Göller de bizi kırmadı ve bu hayalimizi gerçekleştirdi. İlk başta biraz heyecanlandık ancak Zeynep hiç korkmadı. İkimiz de çok mutlu olduk. Bizim için unutulmaz bir anı oldu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Down Sendromlu Zeynep'in Unutulmaz Doğum Günü - Son Dakika

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