Doyran'daki HES Projesi İptal Edildi - Son Dakika
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Doyran'daki HES Projesi İptal Edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Doyran Mahallesi'nde yapılması planlanan hidroelektrik santral projesinin iptal edildiğini açıkladı. Başbakan Böcek, doğaseverler ve Doyran halkına teşekkür ederek, doğanın korunması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

20.10.2024 10:21  Güncelleme: 13:40
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Doyran Mahallesi'nde yapılması planlanan Hidroelektrik Santral (HES) projesinin iptal edildiğini duyurdu. Doyran halkına, doğaseverlere teşekkür eden Başkan Böcek, "Antalya'nın doğasını ve kaynaklarını korumak için verdiğimiz mücadele, sizlerin desteğiyle her zamankinden daha güçlü sürecek. Hep birlikte, kentimizin ve doğal yaşam alanlarımızın geleceğini korumaya devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesapları üzerinden, Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde yapılması planlanan HES projesinin iptal edildiğini açıkladı. Başkan Böcek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hep birlikte, kentimizin ve doğal yaşam alanlarımızın geleceğini korumaya devam edeceğiz"

"Sevgili hemşehrilerim, bugün sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Doyran Mahallemizde yapılması planlanan, doğamız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek Hidroelektrik Santral (HES) projesi, Büyükşehir Belediyemizin yoğun çabaları ve halkımızın kararlı duruşu sayesinde iptal edilmiştir. Bu karar, sadece su kaynaklarımızın değil, aynı zamanda geleceğimizin de korunması adına büyük bir kazanımdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, ÇED başvuru sürecinde sunduğumuz detaylı analizler ve bilimsel gerekçeler doğrultusunda, çevreye zarar verebilecek bu projeye karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik kararlılığımız ve halkımızın haklı taleplerine kulak vererek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yaptığımız girişimlerle bu iptali sağladık. Bu süreçte yanımızda olan Doyran halkımıza, doğaseverlere ve tüm çevre dostlarına yürekten teşekkür ederim. Antalya'nın doğasını ve kaynaklarını korumak için verdiğimiz mücadele, sizlerin desteğiyle her zamankinden daha güçlü sürecek. Hep birlikte, kentimizin ve doğal yaşam alanlarımızın geleceğini korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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