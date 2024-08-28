DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Zafer Haftası nedeniyle gazileri ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Zafer Haftası nedeniyle gazileri ağırladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gazilerle bir araya geldi.

28.08.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gazilerle bir araya geldi.

Eserleri ile mal varlığını DPÜ'ye bağışlayan, dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu'nun hayattayken, doğup büyüdüğü Maltepe Mahallesi'ndeki evinde uzun yıllar sürdürdüğü, "gezek" olarak adlandırılan sohbet meclisinin konukları kentteki gaziler oldu.

DPÜ Rektörü Kızıltoprak, burada yaptığı konuşmada, sohbet meclisinde gazilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Şehit ve gazilerin yaşanılan zaferlerde önemli görevler yaptığını dile getiren Kızıltoprak, şunları söyledi:

"Ağustos ayı bizim için çok önemlidir. Zaferlerle dolu bir aydır ağustos. 30 Ağustos zaferi de tarihe geçen bir zaferdir. Ondan sonra devletimizi kuruyoruz. Cumhuriyetimizin kurulmasında 100 yıl bitti. Bu kadar zaman içerisine, bazı Avrupa devletlerinin gibi bir karış bile toprak kaybetmedik. Bu da kahraman ordumuzun, Mehmetçiğimizin, siz değerli gazilerimizin canını, kanını, cesaretini ortaya koyması sayesinde oldu. Onun için tüm gazilerimize minnettarız. Bu vesileyle tüm gazilerimize hürmetlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz."

Kendilerini anlamlı bir programla ağırlayan Kızıltoprak'a teşekkür eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat da, "Gazilik bizim için bir onurdur. Gaziler olarak bağımsız Türkiye Cumhuriyetimizin birer parçasıyız. Allah'ın bizleri bu anlamda bununla şereflendirdiğini kabul ediyoruz. Düzenlenen bu gibi programlar bizleri ayrıca mutlu ediyor. Hatırlanmak, vefa duyulmak bizler için maddiyattan çok daha önemli. Bunun için de ayrıca rektörümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite ile gaziler işbirliğinde yapılacak program ve çalışmaların da görüşüldüğü programda, tasavvuf musikisi dinletisi sunularak Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaynak: AA

Süleyman Kızıltoprak, Süleyman Kızıltoprak, Zafer Haftası, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Zafer Haftası nedeniyle gazileri ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 Domates eken çiftçinin isyanı Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı’na sitem etti Domates eken çiftçinin isyanı! Tarlanın ortasında yaptığı hesapla Tarım Bakanı'na sitem etti
11:13 İlk 3’e bankalar damga vurdu İşte 2023’te en çok vergi ödeyen 100 şirket İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 12:00:56. #1.12#
SON DAKİKA: DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Zafer Haftası nedeniyle gazileri ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement