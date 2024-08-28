DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Zafer Haftası nedeniyle gazileri ağırladı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında gazilerle bir araya geldi.

Eserleri ile mal varlığını DPÜ'ye bağışlayan, dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatürist Ahmet Yakupoğlu'nun hayattayken, doğup büyüdüğü Maltepe Mahallesi'ndeki evinde uzun yıllar sürdürdüğü, "gezek" olarak adlandırılan sohbet meclisinin konukları kentteki gaziler oldu.

DPÜ Rektörü Kızıltoprak, burada yaptığı konuşmada, sohbet meclisinde gazilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Şehit ve gazilerin yaşanılan zaferlerde önemli görevler yaptığını dile getiren Kızıltoprak, şunları söyledi:

"Ağustos ayı bizim için çok önemlidir. Zaferlerle dolu bir aydır ağustos. 30 Ağustos zaferi de tarihe geçen bir zaferdir. Ondan sonra devletimizi kuruyoruz. Cumhuriyetimizin kurulmasında 100 yıl bitti. Bu kadar zaman içerisine, bazı Avrupa devletlerinin gibi bir karış bile toprak kaybetmedik. Bu da kahraman ordumuzun, Mehmetçiğimizin, siz değerli gazilerimizin canını, kanını, cesaretini ortaya koyması sayesinde oldu. Onun için tüm gazilerimize minnettarız. Bu vesileyle tüm gazilerimize hürmetlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz."

Kendilerini anlamlı bir programla ağırlayan Kızıltoprak'a teşekkür eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Asım Okat da, "Gazilik bizim için bir onurdur. Gaziler olarak bağımsız Türkiye Cumhuriyetimizin birer parçasıyız. Allah'ın bizleri bu anlamda bununla şereflendirdiğini kabul ediyoruz. Düzenlenen bu gibi programlar bizleri ayrıca mutlu ediyor. Hatırlanmak, vefa duyulmak bizler için maddiyattan çok daha önemli. Bunun için de ayrıca rektörümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite ile gaziler işbirliğinde yapılacak program ve çalışmaların da görüşüldüğü programda, tasavvuf musikisi dinletisi sunularak Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.