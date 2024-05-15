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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) geleneksel hale getirdiği DPÜFEST Kariyer ve Gençlik Festivali başladı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Evliya Çelebi Yerleşkesindeki festivalde yaptığı konuşmada, Türk tarihinin en büyük zaferlerinden birini temsil eden Dumlupınar adına yakışır bir şekilde işler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu haftanın aynı zamanda Gençlik Haftası olduğunu ve DPÜFEST Kariyer ve Gençlik Festivali ile üniversitede çifte mutluluk yaşadıklarını dile getiren Kızıltoprak, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerim bugün sizin gününüz, bu hafta sizin haftanız. Koşar adım ilerlediğiniz hedeflerinize ulaştığınızda bu üniversitedeki günlerinizi, bu festivaldeki hatıralarınızı ve burada kurduğunuz dostlukları yüzünüzde kocaman bir gülümsemeyle hatırlamanızı diliyorum. Bilirsiniz ki Mayıs ayı, Türkler için zafer ve kutlama ayıdır. 3 Mayıs Türkçülük Bayramı, 13 Mayıs Dil Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi sayısız bayram bu ay içinde kutlanmaktadır. Biz de ülkemizin ve belki de dünyanın en güzel yerleşkelerinden birinde bu bayramlara bir yenisini daha ekliyoruz."

Konuşmasının ardından festivale destek veren firmaların temsilcilerine plaket takdim eden Kızıltoprak, katılımcılarla birlikte firma, TEKNOFEST takımları ve öğrenci topluluklarının stantları gezdi.

Çeşitli etkinlik, müzik dinletileri ve konserlerin de düzenleneceği festival yarın akşama kadar devam edecek.