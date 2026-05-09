Dr. Elif Turan Görevine İade Edildi

(ANKARA) - TTB, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı ve TTB İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Elif Turan'ın mahkeme kararıyla görevine iade edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"675 sayılı KHK ile hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen, geçmiş dönem Diyarbakır Tabip Odası Başkanı ve TTB İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Elif Turan'ın, mahkeme kararıyla görevine iade edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz."

Dr. Elif Turan nezdinde, OHAL KHK'leriyle hukuka aykırı biçimde kamu görevinden uzaklaştırılan tüm sağlık emekçilerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Bu keyfi uygulamaların kişiyi haklarından yoksun bırakmakla kalmadığını, yetişmiş bir hekimi kamu görevinden uzak tutmanın hem kamu kaynaklarının israfına hem de sağlık hizmeti alanlar için hak gaspına yol açtığını hatırlatıyoruz.

Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı dayanışma ve mücadelemizi, tüm arkadaşlarımız görevlerine dönene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."