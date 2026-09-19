Dr. Ezgi Yıldırım babasıyla Kozan Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor - Son Dakika
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Dr. Ezgi Yıldırım babasıyla Kozan Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor

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Dr. Ezgi Yıldırım babasıyla Kozan Devlet Hastanesi\'nde görev yapıyor
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Adana Tıp Fakültesi mezunu Dr. Ezgi Yıldırım, doğduğu Kozan Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde doktor olarak göreve başladı. KBB uzmanı babası Dr. Beyazıt Yıldırım ile aynı hastanede çalışan Yıldırım, bu durumun gurur verici olduğunu söyledi.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ezgi Yıldırım, dünyaya geldiği Kozan Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'ne doktor olarak atandı. Yıldırım, aynı hastanede Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı olan babası Dr. Beyazıt Yıldırım ile birlikte sağlık hizmeti vererek hastalara şifa dağıtıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ezgi Yıldırım, babası Dr. Beyazıt Yıldırım'ın uzun yıllar KBB uzmanı olarak görev yaptığı Kozan Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'ne doktor olarak atandı. Baba ile kızı aynı hastanede birlikte sağlık hizmeti vererek hastalara şifa dağıtıyor. Dr. Beyazıt Yıldırım, kızının da aynı hastanede doktor olarak göreve başlamasının kendisi için tarif edilemez bir gurur olduğunu ifade ederek, "Çok gururluyum, ayrıca kendisi bu hastanede dünyaya gelmişti. Kızımın doğduğu hastanede görev yapması ayrı bir gurur verici. Çok gururluyum Allah herkese nasip etsin" diye konuştu.

Babasıyla birlikte doktor olarak aynı hastanede hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Dr. Ezgi Yıldırım ise "Benim için de ayrı bir gurur, eğitimimi tamamlayarak doğduğum hastanede babamla birlikte görev yapmam. İnşallah birlikte daha fazla anılar bitiririz" ifadelerini kullandı.

Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Çağlar Bozkurt ise baba ile kızının hastanelerinde birlikte görev yapmalarının bir sağlıkçı olarak kendisini de gururlandığını söyledi.

Kaynak: DHA
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