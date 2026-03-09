Dr. Fuat Bigat, Kanserle Mücadele Sonrası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Dr. Fuat Bigat, Kanserle Mücadele Sonrası Hayatını Kaybetti

09.03.2026 16:14
Serik Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Fuat Bigat, pankreas kanseri nedeniyle 64 yaşında vefat etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde Serik Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fuat Bigat, kanser tedavisi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti. Bigat için Serik Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Yaklaşık 6 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan ve yoğun bir tedavi süreci geçiren Dr. Fuat Bigat, vefatı, ailesi ve mesai arkadaşları başta olmak üzere tüm sağlık camiasında üzüntü oluşturdu.

Serik Devlet Hastanesi'nde Bigat için düzenlenen törene Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Hastane Başhekimi Op.Dr. Serkan Kurt, eşi Zekiye Bigat, yakınları ve hastane çalışanları katıldı.

Başhekim Kurt, Bigat'ın değerli bir hekim olduğunu belirterek "Maalesef kendisinin acı haberini almış bulunuyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Kendisi pankreas kanseriydi. 6 aydır tedavi görüyordu. Kendisi bir gün beni aradı. Hafta sonuydu. Ankara'ya yola çıktığını söyledi. Aslında gayet sağlıklı görünüyordu ama pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Tedavisi sürüyordu ama bugün acı haberi geldi. Başımız sağ olsun." dedi.

Eşi Zekiye Bigat da, "Çok iyi bir insandı. Çok erken oldu. Ama çok güzel bir uğurlama oluyor. Gerek Antalya gerekse Serik'te yapılan törenlerde çok iyi bir insan olduğunu bir kez daha bana da hatırlattı." dedi.

Bigat'ın cenazesi, Serik'teki törenin ardından Çakallık Mahallesi mezarlığında toprağa verilmek üzere uğurlandı.

Kaynak: AA

Pankreas Kanseri, Pankreas Kanseri, Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dr. Fuat Bigat, Kanserle Mücadele Sonrası Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA: Dr. Fuat Bigat, Kanserle Mücadele Sonrası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
