Dr. Husam Ebu Safiyye Duruşmaya Katıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Aralık 2024'te alıkoyduğu ve o tarihten bu yana hapiste olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, tutulduğu tek kişilik hücreden duruşmaya çevrim içi katıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında 27 Aralık 2024'te alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü doktor Ebu Safiyye'nin duruşması görüldü.

Ebu Safiyye, İsrail Yüksek Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutulduğu Nefha Hapishanesi'nden telekonferans yoluyla katıldı.

Duruşmadaki telekonferans görüntüsünden alınan ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Ebu Safiyye'nin tek kişilik hücresinden duruşmaya katıldığı görüldü.

İsrail'in hiçbir gerekçe sunmadan 530 günden beri hapishanede tuttuğu doktor Ebu Safiyye'nin tek kişilik hücredeki yorgun ve aşırı kilo kaybetmiş hali dikkati çekti.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, doktor Ebu Safiyye'nin yargılandığı İsrail Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşmaya gazetecilerin katılmasına izin verilmediğini belirtti.

Abdu, Filistinli doktorun avukatı Nasır Ebu Avde'nin savunma için girdiği salondan kısa süre sonra çıkarıldığını belirterek, "Avukat Ebu Avde, başsavcılık ve mahkeme arasında tartışılacak gizli bazı maddeler olduğu gerekçesiyle salondan çıkarıldı." dedi.

Duruşmanın sonucuna ilişkin ise mahkemeden henüz açıklama yapılmadı.

"Görevimi uluslararası hukuka uygun olarak yerine getirdim"

Avukat Ebu Avde, müvekkilinin duruşmada İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduğunu ve serbest bırakılmasını talep ettiğini aktardı.

Ebu Avde, Filistinli doktorun mahkemede yaptığı savunmada şunları dile getirdiğini kaydetti:

"Ben çocuk doktoruyum, hasta, yaralı ve savunmasız kişilere sağlık hizmeti sağladım. Görevimi uluslararası hukuka ve insani standartlara uygun olarak yerine getirdim, tutuklanmam ise haksız ve keyfidir. Derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum."

Ebu Safiyye 3 Haziran'dan beri tek kişilik hücrede tutuluyor

Doktro Ebu Safiyye'nin avukatı Ebu Avde, birkaç gün önce AA'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin hapishanede zorlu koşullarda yaşadığını, yemek ve su verilmeden elleri bağlı tutulduğunu söylemişti.

Ebu Safiyye'nin tıbbi ihmale maruz kaldığını aktaran Ebu Avde, Filistinli doktorun çeşitli kronik hastalıklardan muzdarip olduğunu ve son zamanlarda düzenli ilaç ve tedavi hizmetlerinden mahrum bırakıldığını anlatmıştı.

Müvekkilini en son 26 Mayıs'ta ziyaret ettiğini belirten Ebu Avde, İsrail makamlarının Ebu Safiyye'yi 3 Haziran 2026'dan itibaren güneydeki Nefha Hapishanesi'nde tek kişilik hücrede tecrit ettiklerini kaydetmişti.

Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen ve Ebu Safiyye'yi alıkoyan İsrail ordusu, onun Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etmişti.

İsrail Berşeva Bölge Mahkemesi, 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.