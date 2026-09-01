Dr. Metin Birsen Eriş, Fatih Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Kozlu\'daki aile kabristanında toprağa verildi

Siyaset bilimci, yazar, yayıncı, kültür ve düşünce insanı Dr. Metin Birsen Eriş, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kozlu'daki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine Eriş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra aralarında Mehmet Nuri Yardım, Uğur Derman, Muhsin Karabay, Mehmet Cangir, Ali Gemuhluoğlu, Ahmet İyioldu, Gazi Altun, Sadi Kucur, Haluk İmamoğlu, Hasan Güneş, Lütfullah Parıltı ve Mehmet Şadi Polat'ın da bulunduğu sanatçı, yazar, gazeteci, akademisyen, kültür ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Eriş'in cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Kozlu'daki aile kabristanında toprağa verildi.

Metin Eriş'in kardeşi Muin Eriş, camide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyini "gerçek bir ilim, devlet ve kültür insanı" olarak nitelendirdi.

Ağabeyinin 90 yıllık yaşamı boyunca ortaya koyduğu çalışmaların kapsamının anlatılmasının güç olduğunu belirten Muin Eriş, şunları kaydetti:

"Dr. Metin Eriş'i tarif etmek, anlatmak oldukça zor. Ağabeyim gerçek bir vatansever ve milliyetçi bir insandı, son derece de ahlaklı... Girişken olmamasına rağmen girdiği her meselenin altından kalkabilecek kabiliyetli bir insandı. Kendisini tanıyanlar 'Metin ağabeyimiz', 'Metin hocamız' diyorlardı. Bence bu iki kelime yeterlidir. Çünkü hem ağabey hem hoca olabilmek önemli bir vasıf. Ağabey olmak çok zor, hoca olmak nispeten daha kolay. Ama ağabeylik, bir baba vekili gibidir. O benim baba vekilimdi."

Eriş'in birçok kuruluşta görev aldığını belirten Eriş, "Şöhretperest değildi. Fazla şöhrete kapısını da açmıyordu zaten gerek de duymuyordu buna. Sessiz sedasız en son Kültür Konseyi diye bir yapıyı idare etmeye başlamıştı. Büyük hizmetler çıkardı. Son derece kıymetli kitaplar neşrettiler. Ama nasibinde orayı da kapatmak ve huzurevine geçmek varmış." ifadelerini kullandı.

Dr. Metin Birsen Eriş kimdir?

Gaziantep'te 1935'te dünyaya gelen Metin Birsen Eriş, eğitimine Dayı Ahmet Ağa İlkokulu'nda başladı. Öğrenimini İstanbul Birinci İlkokulu'nda sürdüren Eriş, Galatasaray Lisesi'nde başladığı eğitimini 1956'da St. Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olan Eriş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi dalında "ABD ve SSCB'nin Genç Ülkeler Siyaseti" başlıklı teziyle 1971'de doktorasını tamamladı.

İstanbul'daki çeşitli liselerde öğretmenlik yapan Eriş, bir dönem Sanayi Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

Yazı hayatına 1955'te okul gazetesi Çağrı/Ruf'ta başlayan Eriş'in yazıları, 1963'ten itibaren Babıali'de Sabah, Milli Işık, Türk Edebiyatı ve Boğaziçi dergilerinde ve çeşitli gazetelerde yayımlandı. Eriş, bazı makale ve kitaplarında "Celal Bozkurt E." adını da kullandı.

"Kemalizm, Marksizm ve Ecevit" adlı eseriyle Türk Milliyetçiler Kültür Vakfının 1978 yılı fikir dalı teşvik armağanına layık görülen Eriş, İstanbul Aydınlar Ocağı, Türk Edebiyatı Vakfı, Galatasaray Spor Kulübü ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfında üyelik ve çeşitli görevlerde bulundu.

Siyaset, ekonomi, çalışma hayatı ve kültür alanlarında eserler veren Eriş'in yayımlanmış kitapları arasında Siyaset Tarihimizde CHP (1968), Asgari Ücretler ve Türkiye'deki Durum (1969), İşverenin İşçi Karşısındaki Ödevleri (1970), İşletmelerde Prodüktivite Unsuru Olarak Ücret (1971), Amerikan-Rus Emperyalizmi (1974), Kemalizm, Marksizm ve Ecevit (1976), Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Halka Açılma (1983) ve Gönül ve Dostluk Üzerine (1995) yer alıyor.