Dragon Ball serisiyle tanınan, Japon manga sanatçısı Akira Toriyama, 68 yaşında hayatını kaybetti.
Kyodo'nun haberine göre, Dragon Ball serisi basan Shueisha Inc yayınevi, Toriyama'nın bir tür beyin kanaması olarak açıklanan akut subdural hematom nedeniyle 1 Mart Cuma günü yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Yayınevi açıklamasında, Toriyama'nın eserlerinin ulusal sınırları aştığı ve tüm dünyada okunup sevildiği vurgulanarak, "Yarattığı cana yakın karakterler ve üstün tasarım anlayışı birçok manga sanatçısı ve çizeri üzerinde önemli bir etki oluşturmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Nagoya kentinde 5 Nisan 1955'te doğan Toriyama, manga dünyasına 1978'te "Wonder Island" serisiyle adım attı, Dr. Slump serisiyle ünlendi.
Dragon Quest video oyunlarında karakter tasarımcısı olarak da çalışan Toriyama, Dragon Ball serisine 1984'de başlamıştı. Dünya çapında 260 milyondan fazla satan Dragon Ball serisi, ülkede 2006'da yapılan Japonya Medya Sanatları Festivali'nde 100 manga arasından 3. sırayı almıştı.
Son Dakika › Güncel › Dragon Ball Serisinin Yaratıcısı Akira Toriyama Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timlerine ilk kez kadın polisler de katıldı. Kadın polisler, aldıkları eğitim neticesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen törenle göreve başladı. Ankara Valisi Vasip Şahin, törene katılarak yeni katılan personellerle birlikte motosikletli polis sayısının 100'e çıktığını belirtti. Vali Şahin, motosikletli timlerin trafik rahatlığı ve güvenliğini sağlayarak yaya ölümlerini azaltacağını ifade etti.
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21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın 4'üncü kez hakim karşısına çıktığı davada ifade veren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Ben biraz safım. Saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?" dedi. Turan, mahkeme başkanının "Sanık Seçil Erzan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul etmek ister misiniz?" sorusuna ise "Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne" yanıtını verdi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 'Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe Projesi' çerçevesinde 60 yaş üstü vatandaşlara trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafik uyarı işaretleri, sürüş kuralları ve güvenli araç kullanma konuları ele alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlardaki kadınlara karanfil verdi. Pınarbaşı Solaklar Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen faaliyet sırasında kadın jandarmalar, seyir halinde olan kadın vatandaşlara günlerini kutlayarak karanfil hediye etti. Vatandaşlar da jandarma personeline teşekkürlerini iletti.
Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla bir araya gelerek sabah kahvaltısında buluştu. Başkan Eroğlu, ardından sadece kadınların hizmetine sunulan Kadınlar Kıraathanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Mart ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde yaptığı konuşmada, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve Esenyurtlulara minnettarlığını dile getirdi. Ayrıca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye çalışanlarına çiçek ve hediye verildi.
Trakya Kalkınma Ajansı, 2 milyon TL bütçe ayırarak 2024 Yılı Teknik Destek-02 Programını duyurdu. Program, bölgedeki dijital eksende kırsal kalkınma çalışmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Başvurular sürekli olarak alınacak ve ikişer aylık dönemlerin sonunda değerlendirilecektir. Başvuru tarihleri iki döneme ayrılmış olup, 30 Nisan tarihine yetişmeyen başvurular 30 Haziran döneminde değerlendirilecektir.
Kırıkkale'de meslektaşları tarafından durdurulan kadın polis memuruna yapılan radar şakası sonrası çiçek hediye edildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçları durdurarak kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi. Polis memurları, şaka yaparak radar girdiniz dedikten sonra Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar, üzülmediği bir dünyada yaşamak istediklerini ifade etti.
Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyon sonucunda suç örgütü elebaşları da dahil olmak üzere 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında suç örgütlerinin işlediği olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyede görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu.
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