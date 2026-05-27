Dresden Üniversitesi'nde Elbit Protestosu

27.05.2026 17:48
Dresden Teknik Üniversitesi, Elbit Systems ile yaptığı araştırma anlaşması nedeniyle protesto edildi.

Almanya'da, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile araştırma projesi yürüttüğü ortaya çıkan Dresden Teknik Üniversitesi yönetimi protesto edildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Dresden Teknik Üniversitesi öğrencileri, Ekim 2025'te İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile araştırma projesini öngören gizli bir anlaşma yapmasının ortaya çıkmasının ardından üniversite yönetimini protesto etti.

Haberler üzerine üniversite rektörlüğü önünde toplanan öğrenciler, üniversitesi yönetimini "şeffaf olmamakla ve askeri araştırmaları meşrulaştırmakla" suçladı.

İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran gibi ülkelerde "savaş suçları" işlediğini savunan öğrenciler, yapılan anlaşmanın hemen iptal edilmesini istedi.

İsrail'in en büyük savunma şirketlerinden biri olan Elbit Systems, özellikle Gazze ve İran'da kullanılan insansız hava araçlarıyla (İHA) biliniyor.

Şirketin, araştırma projesi için üniversiteye yaklaşık 30 bin avro kaynak sağladığı, İsrail ordusunun kullandığı Hermes 900 tipi İHA'nın itiş sistemi üzerine çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Dresden Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenci grupları, üniversitenin askeri amaçlı araştırmalardan uzak durmasını istiyor.

Tartışmalar, Almanya'daki üniversitelerde askeri araştırma işbirliklerine yönelik artan baskının son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bazı Alman üniversitelerinde askeri araştırmaları yasaklayan düzenlemeler bulunurken, Dresden Teknik Üniversitesi'nde böyle bir düzenleme yer almıyor.

Kaynak: AA

