Drift Atan Sürücüye 226 Bin TL Ceza

07.04.2026 22:19
İnegöl'de ehliyetsiz sürücünün drift atarken çarptığı genç yaralandı, sürücü gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçen Mehmet Y. (18), drift atan ehliyetsiz sürücü Berat T.'nin (17) kullandığı kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Ehliyetsiz sürücüye 226 bin TL ceza kesilirken, kamyonetin drift atarak ilerlediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Drift atan ehliyetsiz sürücü Berat T. yönetimindeki 16 AIN 207 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Y.'ye çarptı. Sürücü kaza yerinden kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ehliyetsiz sürücüsünün kamyonetiyle drift atarak caddeden dönüş yaptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden plakasını tespit ettikleri kamyonet sürücüsünü yakalayıp gözaltına aldı. Berat T.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 40 bin TL, 'kaza yerinden kaçma' suçundan 46 bin TL ve 'drift atmak' suçundan 140 bin TL olmak üzere toplam 226 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
