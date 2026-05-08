Drift Yapan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza

08.05.2026 11:44
Esenler'de drift yapan sürücü H.E.A'ya 140 bin lira para cezası ve 60 gün ehliyetine el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yakalanan sürücü H.E.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Ceza, Son Dakika

