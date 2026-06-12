Drift Yapan Sürücüye 140 Bin Lira Ceza

Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ilçe sınırlarında drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespit edilmesi için çalışma yürütüldü.

Ekipler, plakasını belirledikleri araç sürücüsü M.E'ye 140 bin lira ceza uyguladı.

Trafikten 60 gün men edilen otomobilin kullanıcısının sürücü belgesine de 60 gün el konuldu.