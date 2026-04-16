Drift Yapan Sürücüye 340 Bin TL Cezası

ESKİŞEHİR'de otomobiliyle drift attığı görüntüleri sanal medyada yer alan sürücü S.K.'ya 340 bin lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de oturan S.K., otomobiliyle Odunpazarı ilçesinde gece saatlerinde drift attı. Çevredekiler bu anların videosunu çekerek 'Mahalleyi uyku uyutmadı' notuyla sanal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti. Sürücü S.K.'ye drift atmak ve sürücüsü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak suçlarından toplam 340 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca S.K.'nın aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka alındı.