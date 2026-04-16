Pendik'te drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 440 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynarca Mahallesi'nde trafik akışının yoğun olduğu bir cadde üzerinde, iki araç sürücüsünün drift yaparak araç kullandığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücülerden A.E.K. (24) yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak" maddelerinden 440 bin lira idari para cezası kesildi.
A.E.K'nin yarın "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Drift Yapan Sürücüye 440 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?