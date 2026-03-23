Dron Denemesi Sonuçlandı: Hüsranla Dönüş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tutunduğu tarım dronu ile yükseldikten kısa süre sonra düşen Kudret Keskin (24) DHA'ya konuştu. Keskin, "Bir merak ve hevesle dron ile yukarı çıktım. Keşke etmeseydik, sonu biraz hüsranla bitti. Videoyu gördüm ben de yapmak istedim. Arkadaşımla drona çıkalım dedik. O da kumandayı kullanıyordu. Çıkış o çıkış, başka bir iniş oldu. Biraz kaburgamda eziklik oldu. Krem sürdüm, kırık ve çatlak olmadı. Pervaneler falan gelmedi bana. Yere düştükten sonra dron devrilince ben diğer tarafa düştüm. Sırtım biraz ağrıdı tabii. 150 bin liralık bir masraf çıktı dronda. Zararlı biz çıktık. Denemeyin, size tavsiyemdir. Pervaneler kolumu da kesebilirdi. Sağ salim kurtuldum, dua ediyorum. Benim yerimde zayıf biri olsaydı sorun çıkabilirdi. Dron benim bir arkadaşımın. Ona yardım ediyordum işlerinde. Beni çağırdı keşke gitmeseydim ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL - Berkay YILDIZ/SAMSUN,