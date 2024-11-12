Dron ile Kayıp Koyunlar Bulundu

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Vanlı öğretmen, dron ile 30 kayıp koyunu buldu

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde sürüden ayrılarak kaybolan 30 koyun, ilkokul öğretmeni Emrah Yıldız'ın dron ile yaptığı arama sayesinde kısa sürede bulundu.

Gürpınar'a bağlı Giyimli Mahallesi'nde yaklaşık bin küçükbaş hayvanı otlatan çoban, koyunların bir kısmının kaybolduğunu fark edince köylülere haber vererek destek istedi. Giyimli İlkokulunda görevli öğretmen Emrah Yıldız, durumu öğrenir öğrenmez hobi olarak kullandığı dron ile aramalara katıldı. Dron ile geniş bir alanı havadan tarayan Yıldız, kayıp koyunları 4 kilometre uzaklıkta, bir vadinin içinde buldu. Öğretmenin bildirdiği yere giden çoban, koyunları alarak güvenle sürüye geri getirdi.