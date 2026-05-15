Drone saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'nı kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Drone saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'nı kapattı

Drone saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı\'nı kapattı
15.05.2026 08:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna açıklarında dron saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı “Marquise” isimli ticari geminin İstanbul Boğazı’ndan güvenli şekilde geçirilmesi için boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, geminin römorkörler eşliğinde geçiş yapacağını açıkladı.

Ukrayna açıklarında dron saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari gemi, kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazından geçirileceği için boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Ukrayna açıklarında dron saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari geminin kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazından geçirileceği belirtilerek bu nedenle boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı açıklandı.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drone saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'nı kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:04:13. #7.13#
SON DAKİKA: Drone saldırısına uğrayan gemi İstanbul Boğazı'nı kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.