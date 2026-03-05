Dronla Trafik Denetimi: 5 Sürücü Cezalandırıldı

EYÜPSULTAN'da taralı alanı ihlal ederek trafikte 'kaynak' yaptığı belirlenen sürücüler dron destekli denetimle tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 5 sürücüye para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ofset taralı alan ihlaline yönelik denetim yaptı. Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında yapılan denetimlerde araç ofset taralı alanı ihlal ettiği belirlenen sürücüler, dronla havadan takip edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durduruldu. Şerit düzenini bozarak ilerlediği ve kamuoyunda 'kaynak' olarak tabir edilen manevra yaptığı belirlenen 5 sürücüye 5 bin lira idari para cezası kesildi.