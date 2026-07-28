Dronlu Orman Yangını Denetimi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında ormanlık alanlarda dron destekli denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte olası orman yangınlarının önlenmesi ve erken tespit edilmesi amacıyla dron destekli gözetim faaliyetleri yürütüyor.

Ekipler, orman yangınlarının önlenmesinde erken müdahalenin önemine işaret ederek, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını, doğaya sigara izmariti atmamalarını ve duman ya da yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.