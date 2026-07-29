Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor

Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'de yapılan gıda güvenliği denetimlerinde, Kızılay markasına ait iki farklı maden suyunda mevzuatta izin verilen sınırın üzerinde bor tespit edildi. Bunun üzerine ürünler için geri çağırma kararı alınırken, yetkililer tüketicilere maden sularını kullanmamaları ve iade etmeleri çağrısında bulundu. Daha önce de Beypazarı ve Sırma markalı bazı maden suları aynı gerekçeyle İsviçre'de toplatılmıştı.

İsviçre'de gıda güvenliği denetimlerinde Kızılay markasına ait iki farklı maden suyunda yüksek oranda bor tespit edildiği gerekçesiyle geri çağırma kararı alındı. Resmi makamlar, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılacağını duyururken, tüketicilere ürünleri tüketmemeleri ve iade etmeleri çağrısında bulundu.

GEREKÇE YÜKSEK BOR ORANI

İsviçreli yetkililer, geri çağırma kararının ülkenin yürürlükteki gıda mevzuatı kapsamında alındığını açıkladı. Denetimlerde, iki Kızılay maden suyu ürününde mevzuatta izin verilen sınırların üzerinde bor tespit edildiği belirtilirken, bu nedenle ürünlerin satıştan çekilmesine karar verildi.

Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor

DAHA ÖNCE DE İKİ MARKA İÇİN AYNI KARAR ALINMIŞTI

İsviçre makamları daha önce de aynı gerekçeyle Türkiye'den ihraç edilen Beypazarı ve Sırma markalı bazı maden sularını geri çağırmıştı. Söz konusu ürünlerde de İsviçre'nin belirlediği yasal sınırların üzerinde bor bulunduğu gerekçesiyle toplatma kararı uygulanmıştı.

KARAR İSVİÇRE MEVZUATINA GÖRE ALINDI

Yetkililer, geri çağırma kararının İsviçre'nin gıda güvenliği mevzuatındaki sınır değerler esas alınarak verildiğini ve yalnızca ilgili ürünleri kapsadığını belirtti. Ürünleri satın alan tüketicilere, maden sularını tüketmemeleri ve iade etmeleri tavsiye edildi.

İsviçre, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu Giden para inanılmaz Telefondaki tuzak servetlerine mal oldu! Giden para inanılmaz
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Tether’in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı

09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 10:21:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.