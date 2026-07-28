Arifiye'de 14 Yaşındaki Çocuk Silahla Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arifiye'de 14 Yaşındaki Çocuk Silahla Hayatını Kaybetti

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Misafirlikte başından vurulan 14 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki arkadaşı tarafından yanlışlıkla vuruldu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe gittiği evde başından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, emekli polis dedesinin ruhsatlı silahının tetiğine yanlışlıkla dokunduğu tespit edilen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da ikamet eden M.İ. (14), kardeşiyle birlikte aile dostlarının evine misafirliğe geldi. M.İ. ile arkadaşı Y.D.S. (15) odada bulundukları sırada evden tek el silah sesi yükseldi. Ses üzerine odaya koşan ev sakinleri, 14 yaşındaki çocuğu kanlar içerisinde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, başından vurulan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri evde detaylı inceleme başlatırken, Y.D.S.'nin emekli polis dedesi F.S.'ye ait ruhsatlı silaha el konuldu. Olayın ilk anlarında çocuğun silahla oynarken kendisini vurduğu yönünde değerlendirmeler yapılsa da ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde atışın daha uzak bir mesafeden yapıldığı tespit edildi.

Tetiğe yanlışlıkla dokunmuş

Elde edilen veriler doğrultusunda yeniden alınan ifadelerle olayın seyri değişti. Y.D.S.'nin tabancayla oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu arkadaşı M.İ.'yi vurduğu belirlendi. Bunun üzerine Y.D.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ruhsatlı silahın sahibi F.S. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Arifiye, Sakarya, Olaylar, Polis, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arifiye'de 14 Yaşındaki Çocuk Silahla Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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