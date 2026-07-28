İstanbul\'da 11,5 Ton Uyuşturucu Üretimine Darbe

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 11 ton 500 kilogram uyuşturucu üretilebilecek 115 kilo 500 gram ham madde ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun engellenmesiyle şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Zeytinburnu'nda bir adreste ve araçta uyuşturucu olduğunu belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 zanlı yakalanırken aramalarda, uyuşturucu imalatında kullanılan 115 kilo 500 gram ham madde ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ele geçirilen ham maddeden 11,5 ton uyuşturucu üretilebileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.