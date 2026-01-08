Dsi: Ankara İlinin Sadece Barajlar Dikkate Alındığında 237 Günlük Suyu Mevcuttur

(ANKARA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın içme suyu durumuna ilişkin, "Ankara ilinin mevcutta bu dönemde günlük 1 milyon 240 bin metreküp içme suyu ihtiyacı bulunmaktadır. Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlardaki ölü hacim dahil toplam su miktarı 294 milyon metreküptür. Bu durumda Ankara ilinin sadece barajlar dikkate alındığında 237 günlük suyu mevcuttur. Ancak barajların ölü hacmindeki suyun şehre verilebilmesi için ASKİ Genel Müdürlüğünce pompa sistemlerinin kurulması gerekmektedir" açıklamasında bulundu.

DSİ'nin, resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'nın içme suyu durumu konusunda belediyelerin, bütçelerinden yeterli kaynak ayırmamaları sebebiyle bazı içme suyu temin projelerinin DSİ tarafından yapılmasını talep ettikleri kaydedildi.

DSİ'nin açıklamasında, belediyelerin sorumluluklarına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. Maddesi (r) bendine göre; 'Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak' büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin basın açıklamasında iddia edildiğinin aksine, içme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin/ASKİ'nin asli görevidir. Ancak kanuni sorumlulukları olmasına rağmen belediyeler, bütçelerinden yeterli kaynak ayırmamaları sebebiyle bazı içme suyu temin projelerinin DSİ tarafından yapılmasını talep etmektedirler. Belediyelerin talebi üzerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; içme suyuna ilişkin çalışmalarını 1053 sayılı Kanuna göre; yatırım programında yer alması, ödeneğinin bulunması ve ilgili belediyelerin protokolü imzalaması kaydıyla, kaynaktan depoya kadar olan içme suyu tesislerini yapabilmektedir. Bu durum belediyelerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Ayrıca depo ve içme suyu şebekelerini yapmak, kayıp-kaçağı azaltmak ise yalnızca belediyelerin sorumluluğundadır."

Açıklamada, DSİ tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin de, "Ankara Büyükşehir Belediyesi/ASKİ'nin talebi ile imzalanan protokol sonrasında DSİ tarafından gecikmeye mahal verilmeden Çamlıdere Barajı'ndan gelen ana iletim hattında yenileme çalışmalarına 28 Mayıs 2025'de başlanılmış ve yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 28 Mayıs 2027 olmasına rağmen, bu iş, süresinden önce, 2026 yılında tamamlanacaktır" denildi.

"Ankara ilinin 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla içmesuyu barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 4,7 'dir"

DSİ, Ankara'daki içme suyunun mevcut durumuna ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Mevcut durumda Ankara'nın içme suyu ihtiyacı; Çamlıdere Barajı'ndan, Kurtboğazı Sistemi'ndeki barajlardan, Çubuk Il Barajı'ndan ve Kesikköprü Barajı'ndan karşılanmaktadır. Ankara ilinin 7 Ocak 2026 tarihi itibarıyla içmesuyu barajlarındaki aktif doluluk oranı yüzde 4,7 'dir. Geçen yıl aynı tarihte ise doluluk oranı yüzde 22,7 olarak tespit edilmiştir. Barajların mevcut durumda bugün itibari ile toplam aktif hacmi 69 milyon metreküptür.

"Kayıp-Kaçağın düşürülmesine yönelik her türlü tedbirin alınması ASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır"

Ankara ilinin içmesuyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranı yüzde 37 seviyesinde olup, bu oran ASKİ Genel Müdürlüğünce mevzuat sınırı olan yüzde 25'lere indirilmiş olsaydı, Ankara ilinin 53 günlük içme suyu ihtiyacını karşılayacak 65 milyon metreküp su barajlarda kalmış olacaktı. Kayıp-Kaçağın düşürülmesine yönelik her türlü tedbirin alınması ASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır."

"İlave 230 milyon metreküp su tahsisi 6 Ekim 2025 tarihli toplantıda ASKİ tarafından kurumumuzdan talep edilmiştir"

Açıklamada, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ), Ankara'ya yeni su kaynağı talep ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İlave içme suyu ihtiyacının karşılanması için Kesikköprü Barajı'ndan (Kızılırmak) ilave 230 milyon metreküp su tahsisi 6 Ekim 2025 tarihli toplantıda ASKİ tarafından kurumumuzdan talep edilmiştir. Kızılırmak Havzası'nda su bütçesi dikkate alınarak, verilebilecek maksimum su miktarı belirlenmiş ve ASKİ'nin talebi doğrultusunda Kesikköprü Barajı'ndan mevcut tahsise ilave 100 milyon metreküp içme suyu tahsisi DSİ tarafından uygun görülmüştür. Ayrıca Ankara'nın içme suyu sıkıntısı yaşamaması adına, işletmedeki Koyunbaba Barajı'ndan günlük 100 bin metreküp içme suyu tahsisi verilebileceği ASKİ Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının uzun vadeli çözümü için DSİ tarafından Alternatif Su Kaynakları belirlenerek ASKİ Genel Müdürlüğüne sunulmuştur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü basında çıkan haberlerin aksine ASKİ'nin talebi üzerine gecikmeye mahal vermeden çözüm önerilerinin tamamını ASKİ Genel Müdürlüğüne iletmiştir.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu yöndeki basın açıklaması doğruyu yansıtmamaktadır"

Gerede Tüneli açılırken 'Ankara 2050 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacak' başlıklı haberin DSİ sitesinden kaldırıldığı yönündeki iddia ile ilgili olarak; söz konusu haber projenin hizmete alındığı 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılmış olup, o günden bugüne kesintisiz olarak DSİ web sitesinde yer almaktadır. (https://www.dsi.gov.tr/Haber/Detay/2727) Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu yöndeki basın açıklaması doğruyu yansıtmamaktadır."