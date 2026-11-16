DSİ, Ardahan köprüsü bölgesinde Kura Nehri\'nde taşkın riskine karşı temizliği bitirdi

DSİ, Ardahan köprüsü bölgesinde Kura Nehri'nde taşkın riskine karşı temizliği bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Kura Nehri'nde taşkın riskini azaltmak için Ardahan köprüsü bölgesinde temizlik ve yatak düzenleme çalışmalarını tamamladı. Çalışmayla su akışı düzenlenerek tarım arazileri ve yerleşim yerlerinin taşkınlardan korunması hedeflendi.
Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Kura Nehri'nde taşkın riskinin azaltılması amacıyla yürütülen temizlik ve yatak düzenleme çalışmalarını tamamladı.
DSİ 24. Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Ardahan 243. Şube Müdürlüğünce nehrin tarihi Ardahan köprüsü bölgesinde iş makineleriyle çalışma yapıldı.
Ekipler, nehir yatağında suyun akışını engelleyen birikintileri temizleyip, yatak düzenlemesi gerçekleştirdi.
Çalışmalarla, suyun akışının düzenlenmesi, tarım arazileri ile yerleşim yerlerinin olası taşkınlardan korunması hedeflendi.
Kaynak: AA
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