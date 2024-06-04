DSİ 103. Batman Şube Müdürlüğünden suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu uyarısı

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DSİ 103. Batman Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada baraj, gölet, regülatör ve sulama kanallarında suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi.

Açıklamada, müdürlük tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen geçen hafta sonu Batman Çayı Doluca köyü yakınlarında piknik yapan ve çaya giren iki kız çocuğundan birinin boğulduğu anımsatıldı.

Baraj, gölet ve sulama kanallarına girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtilen açıklamada, "Unutulmamalıdır ki, ülkemizde her yıl sulama kanalı, baraj ve göletlerde serinlemek isteyen ortalama 100 çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir." denildi.

Anne ve babaların çocuklarını boğulmalara karşı uyarması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızdan ricamız, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu konusunda özellikle anne ve babaların çocuklarını uyarmaları ve hafta sonu meydana gelen olayda olduğu gibi baraj, gölet ile sulama kanallarına girmemeleri ve tehlikeli olabilecek kadar suya yakın mesafede bulunmamalarıdır. Özellikle hava sıcaklığının artış gösterdiği bu günlerde serinlemek amacıyla DSİ tarafından inşa edilmiş olan baraj, gölet, regülatör ve sulama kanallarında suya girmenin tehlikeli olduğu ayrıca bu alanlarda suya girenlerin uyarılmasının can kayıplarını önleyeceği ve söz konusu yapıların etrafında yer alan uyarı tabelalarına mutlak surette uyulması çok büyük önem arz etmektedir."