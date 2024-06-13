DSİ Bölgedeki Barajlarda Doluluk Oranının Arttığını Açıkladı - Son Dakika
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DSİ Bölgedeki Barajlarda Doluluk Oranının Arttığını Açıkladı

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 ildeki barajlardaki su seviyesi, ilkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde yüzde 66'ya ulaştı. DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, barajların çoğunun yüzde 100 seviyesine ulaştığını belirtti. Bu durum, çiftçilerin tarım arazilerini rahatlıkla sulayabileceği anlamına geliyor.

13.06.2024 14:39
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Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında yer alan 4 ilde ilkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 66'ya ulaştı.

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de DSİ sorumluluğundaki barajların su seviyesi ilkbahardaki yağışlarla yükseldi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 3 milyar 898 milyon depolama hacmine sahip 26 baraj ve 1 gölde toplam su miktarı, geçen yıl mayıs ayında 2 milyar 433 milyon metreküp olarak ölçülürken, bu yıl aynı dönemde yağışlarla birlikte 2 milyar 584 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bölgedeki 26 baraj ve 1 gölde geçen yıl mayıs ayında yüzde 62 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 66 olarak kaydedildi.

Yöredeki çiftçiler mısır, şeker pancarı, üzüm ve sebze yetiştirdikleri tarım arazilerini rahatlıkla sulayabilecek.

"Çoğu barajımız yüzde 100 seviyesine ulaştı"

DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, AA muhabirine, son dönemde etkili olan yağışların bölgedeki su kaynaklarına olumlu yansıdığını söyledi.

Bölge müdürlükleri bünyesindeki illerde bulunan baraj ve göletlerdeki su miktarının iyi durumda olduğunu ifade eden Şamcı, yağışların ardından şu anda barajlarda ulaşabilecekleri maksimum seviyeye geldiklerini belirtti.

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de ölçümü yapılan 26 baraj ve 1 gölün olduğunu dile getiren Şamcı, "Bu barajların depolama hacmi 3 milyar 898 milyon metreküp olup bugün itibarıyla toplam depolamamız 2 milyar 584 milyon metreküptür. Çoğu barajımız yüzde 100 seviyesine ulaştı." dedi.

Genelde enerji barajlarından dolayı enerji tüketimi ihtiyacı doğrultusunda su seviyesinde azalmaların mevcut olduğunu belirten Şamcı, bu yıl sulama açısından bir sıkıntı öngörmediklerini söyledi.

Şamcı, "Geçen yıl barajlarımızda beşinci ayda depolanan suyumuz yaklaşık yüzde 62 iken bu yıl yüzde 66 seviyesinde." dedi.

Müdürlük olarak gereken bütün tedbirleri aldıklarını kaydeden Şamcı, sulama sezonunda kimseyi susuz bırakmayacaklarını belirtti.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, barajların 21 Mayıs itibarıyla kayıtlara geçen doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla şöyle:

Elazığ'daki Hazar Gölü'nde yüzde 44,80'den 51,70'e, Beyhan Barajı ve HES'de yüzde 37,40'tan 41,40'a, Hamzabey Barajı'nda 0'dan yüzde 48,60'a, Kanatlı Barajı'nda 0'dan yüzde 100'e, Seyrantepe Barajı ve HES'de yüzde 81,90'dan 83,40'a, Dedeyolu Barajı'nda 0'dan yüzde 86,30'a, Kepektaş Barajı'nda 0'dan yüzde 89,10'a, Bazlama Barajı'nda 0'dan yüzde 100'e yükseldi.

Pembelik Barajı ve HES'de yüzde 84,60'tan 82'ye, Tatar Barajı ve HES'de yüzde 69,70'ten 68,80'e düştü.

Malatya'daki Çat Barajı'nda yüzde 27,60'tan 28,90'a, Boztepe Recai Kutan Barajı'nda 92,80'den 97,50'ye, Kapıkaya Turgut Özal Barajı'nda yüzde 94,50'den 96,30'a, Sultan Suyu Barajı'nda yüzde 52,70'ten 62,20'ye, Beylerderesi Barajı'nda 0'dan yüzde 100'e, Yaygın Barajı'nda 0'dan yüzde 98,60'a çıktı.???????

Bingöl'deki Özlüce Barajı ve HES'de yüzde 77,20'den 81,40'a, Aşağı Kaleköy Barajı'nda yüzde 59,10'dan 66,70'e, Gülbahar Barajı'nda yüzde 0'dan yüzde 100'e yükselirken, enerji barajlarından Yukarı Kaleköy Barajı'nda yüzde 54'ten 46,40'a, Kiği Barajı ve HES yüzde 95,50'den 79,20'ye düştü.

Elazığ'daki Kalecik ve Cip barajları, Malatya'daki Sürgü ve Polat Barajı ve Bingöl'deki Gayt Barajı ise geçen yıl kaydedilen yüzde 100 su seviyesini korudu.

Tunceli'deki Uzunçayır Barajı ve HES'de ise doluluk yüzde 88,50'den 97,70'e yükseldi.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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