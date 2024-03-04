DSİ, Çeşme\'nin içme suyu problemini çözecek projenin son aşamasına geldi

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çeşme'nin içme suyu problemini çözecek projenin son aşamasına gelindiğini bildirdi.
Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Karareis ve Salman barajlarından Çeşme'ye su verebilmek için zamanla yarıştıklarını belirtti.
Konvansiyonel arıtma tesisi inşaatının kış aylarına rağmen aralıksız devam ettiğini, projenin bu yıl bitirileceğini aktaran Balta, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıllarda Karareis ve Salman barajlarını tamamladık. Her iki barajımızda da su tuttuk. Daha sonra isale hattı çalışmalarına hız verdik. 33,6 kilometrelik isale hattını kısa süre içerisinde bitirdik. Çeşme'nin içme suyu problemini çözecek dev projenin artık son aşamasına geldik. Proje kapsamında 1 adet konvansiyonel arıtma tesisi, 1 adet 500 metreküplük, 2 adet de 1000 metreküplük depo ile 2 de terfi istasyonu inşa ediyoruz. Kış aylarında da devam eden çalışmalarımız bu yıl içerisinde tamamlanacak ve tesisimiz 24 bin metreküp/gün su içme suyu kalitesine getirilecek."
Arıtma tesisinin yüzde 83'ü tamamlandı
İnşaatta yüzde 83 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığının vurgulayan Balta, gelecek yıldan itibaren Çeşme'de musluklara Karareis ve Salman barajlarından su vermeyi hedeflediklerini belirtti.
Turistik ilçenin içme suyu problemini kökünden çözecek proje ile Çeşme'ye Karareis Barajı'ndan yılda 2,84 milyon metreküp, Salman Barajı'ndan ise 900 bin metreküp olmak üzere toplam 3,74 milyon metreküp içme suyu sağlanacak.
Salman Barajı'ndan 1700 dekar tarım arazisine de can suyu verilecek.
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