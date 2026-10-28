DSİ, Edirne Uzunköprü'deki Tahal ve Ova köprülerinde temel onarımına başladı - Son Dakika
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DSİ, Edirne Uzunköprü'deki Tahal ve Ova köprülerinde temel onarımına başladı

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DSİ, Edirne Uzunköprü\'deki Tahal ve Ova köprülerinde temel onarımına başladı
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DSİ ekipleri, Edirne Uzunköprü'deki Kırcasalih beldesinde yoğun su akışı nedeniyle aşınan Tahal ve Ova köprülerinin temellerinde onarım ve güçlendirme çalışması başlattı. Çalışmaların vatandaşlar ve çiftçiler için güvenli ulaşım açısından önem taşıdığı belirtildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri iki köprüde onarım çalışması yapıyor.

Kırcasalih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesinde ekipler Tahal ve Ova köprülerinin yoğun su akışı nedeniyle aşınan temellerinde onarım ve güçlendirme çalışması başlattı.

Ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırcasalih Belediye Başkanı Samet Ertaş, köprülerin daha sağlam ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların özellikle bölgede yaşayan vatandaşların ve tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilerin güvenli ulaşımı açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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