Sakarya'da 71 bin dekar arazi 2026'da sulanacak
Sakarya'da 71 bin dekar arazi 2026'da sulanacak

23.05.2026 16:18
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Sakarya'da 2026 sulama sezonunda 71 bin dekar tarım arazisi sulanacak.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin su, gıda ve enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik yatırımlarını sürdüren DSİ'nin bir yandan vatandaşları suyun faydalarıyla buluştururken bir yandan da kontrol edilemediği takdirde yıkıcı güce dönüşen suyun zararlarını asgariye indirmek maksadıyla projeler ürettiği kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının vizyonu doğrultusunda yatırımları hayata geçiren DSİ'nin vatandaşların, tarım sektörünün ve sanayinin su ihtiyaçlarını her türlü iklim senaryosunda kesintisiz şekilde karşılamak için yoğun mesai harcadığı aktarılan açıklamada, ekonomik ve sosyal kalkınma adına önemli adımlar atmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ülkenin gıda güvenliğinin sağlanması açısından sulama yatırımlarının büyük önem taşıdığını anlattı.

Balta, Sakarya'da mayısta başlayan 2026 yılı sulama sezonunda toplam 71 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını kaydederek, "2026 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 2,38 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Çiftçilere bol ve bereketli sulama sezon dileyen Balta, şunları kaydetti:

"DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Bu tesislerin yapımında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
