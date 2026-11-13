DSNS, Ukrayna'daki saldırılarda 3 sivilin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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DSNS, Ukrayna'daki saldırılarda 3 sivilin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını açıkladı

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DSNS'ye göre Rusya'nın dün geceden bu yana sürdürdüğü hava saldırılarında Odessa ve Zaporijya'da 3 sivil yaşamını yitirdi, ülke genelinde 32 kişi yaralandı. Zaporijya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rusya'nın hava saldırılarında Ukrayna'nın farklı bölgelerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını bildirdi.

DSNS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya dün geceden bu yana düzenlediği saldırılar hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, ülkenin Odessa ve Zaporijya kentlerine yönelik saldırılarda 3 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ülke genelindeki çeşitli bölgelerin hedef alınması sonucu 32 kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, Zaporijya kentindeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink internet hizmetinde kısıtlamalar devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesine yönelik son saldırılarda farklı bölgelerde hasar gören enerji tesislerinin bakım ve onarım çalışmalarının hızlandırılması yönünde çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Ordu yetkililerinden, Rusya-Ukrayna savaşında cephedeki son gelişmeler hakkında da bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin Ukrayna ordusuna sunduğu "Starshield" internet hizmetinin hızında kısıtlamaların sürdüğünü ifade etti.

Söz konusu kısıtlamaların tüm cephe hattı boyunca görüldüğünü belirten Zelenskiy, ABD tarafından konu hakkında henüz bir açıklamanın yapılmadığını bildirdi.

Zelenskiy, "Ukrayna Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına, durumun düzeltilmesi ve bilgi alınması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve SpaceX şirketiyle daha aktif bir şekilde temas kurmaları talimatı verildi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
ZaporijyaSavunmaOdessaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

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