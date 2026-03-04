DSÖ: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından sağlık tesisleri de etkileniyor - Son Dakika
DSÖ: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından sağlık tesisleri de etkileniyor

04.03.2026 12:25
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından sağlık tesisleri, personel ve hastaların etkilendiğini belirterek, "Tüm tarafları, sağlık tesislerinin, çalışanların ve hastaların çatışmanın mağduru olmasını önlemeye bir kez daha çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"İran'da devam eden çatışmalar nedeniyle sağlık tesisleri, personel ve hastalar etkileniyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, başkent Tahran'daki Şehit Mutahhari Hastanesi yakınlarında meydana gelen patlamaların, sağlık tesisinin bazı bölümlerine hasar verdiğini, hastaların ve sağlık personelinin tahliyesine neden olduğunu kaydetti."

Ghebreyesus, İran'ın merkezindeki Sarab ve batısındaki Hamedan şehirlerinde bulunan iki acil tıp merkezinin de hasar gördüğünü ve en az iki sağlık personelinin yaralandığını belirtti.

Kriz zamanlarında hastanelere ve kliniklere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, "Bu sebeple sağlık tesislerinin her zaman korunmasını sağlamak zorunludur. Tüm tarafları, sağlık tesislerinin, çalışanların ve hastaların çatışmanın mağduru olmasını önlemeye bir kez daha çağırıyorum. En iyi ilaç barıştır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

