DSÖ, Afrika'da 2024'te 350 bin kadın kanser ölümüne karşı eylem çağrısı yaptı - Son Dakika
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DSÖ, Afrika'da 2024'te 350 bin kadın kanser ölümüne karşı eylem çağrısı yaptı

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 2024'te Afrika'da 350 bin kadının meme ve rahim ağzı kanserinden öldüğünü açıkladı. Ghebreyesus, annelerin teşhis için uzun süre beklediğini ve kız çocuklarının koruyucu sağlık hizmetlerine erişemediğini belirterek hükümetlere eylem çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2024'te Afrika genelinde 350 bin kadının meme ve rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"2024'te Afrika genelinde 350 bin kadın, meme ve rahim ağzı kanserleri nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesini kullanan Ghebreyesus, her istatistiğin ardında bir kadın, aile ve toplumun olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, annelerin teşhis için çok uzun süre beklemek zorunda kaldığını, kız çocuklarının koruyucu sağlık hizmetlerine erişemediğini ve ailelerin tedavi masraflarını karşılamakta güçlük çektiğini belirtti.

Hükümetlere, politika yapıcılara ve paydaşlara, kadın kanserleri konusundaki eylemleri hızlandırmaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, bu meseleyi sağlık politikalarının kıyısından alıp Afrika'nın sağlık, kalkınma ve finansman gündemlerinin merkezine taşımalarını tavsiye ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA
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