DSÖ Başkanı, İsrail'i Gazze'ye tıbbi malzeme girişi ablukasını kaldırmaya çağırdı

Güncel

CENEVRE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, durumu ağır olan yaklaşık 700 hastanın Gazze Şeridi'nde mahsur kaldığını belirterek, İsrail'i bölgeye tıbbi malzeme girişi üzerindeki ablukayı kaldırmaya çağırdı.

Salı günü Cenevre'de bir basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, " Mısır'dan Gazze'ye giden sınır kapıları iki haftadır kapalı. Bu durum, Gazze'ye acil sağlık malzemelerinin tedariki için kullanılan ana hattı kesiyor" dedi.

Tedros, Gazze'deki durumu "felaketin ötesinde" diye nitelendirirken, Gazze'deki hastanelerin yakınlarındaki yoğun çatışmaların tıbbi bakım sağlama kabiliyetlerini tehlikeye attığını ve hastalara ulaşmayı zorlaştırdığını sözlerine ekledi.

Gazze'nin kuzeyinde işler durumda yalnızca iki hastane kaldığını belirten DSÖ başkanı, bu hastanelerin sağlık hizmeti sunabilmelerini sağlamanın şart olduğunu söyledi.

Tedros, Gazze'ye daha fazla yardım akışı olmazsa, Birleşmiş Milletler bünyesindeki sağlık kuruluşunun hastanelere ve halka hayat kurtarıcı desteğini sürdüremeyeceğinden yakındı.

DSÖ ve ortakları son günlerde hastanelere küçük miktarlarda yakıt ulaştırmayı başardı. Fakat bu miktar, sağlık operasyonları için günlük ihtiyaç duyulan büyük miktardaki yakıtın çok gerisinde kalıyor.