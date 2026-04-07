DSÖ'den İran Nükleer Santrali İçin Uyarı

07.04.2026 20:46
Tedros Ghebreyesus, Buşehr Nükleer Santrali'ndeki saldırıların ağır sağlık sonuçları doğurabileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD ve İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınındaki askeri faaliyetlerin, ciddi ve uzun süreli sağlık sonuçları olacak ağır bir radyolojik kazaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarında devam eden saldırılara ilişkin paylaşımını alıntıladı.

Grossi'nin, Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarındaki devam eden askeri faaliyetlere ilişkin uyarısını tekrarladığını belirten Ghebreyesus, "Bu tür eylemler, ciddi ve uzun vadeli sağlık sonuçları doğuracak, hem günümüzde insanlar hem de gelecek nesiller için ciddi sonuçlar doğuracak. Aynı zamanda İran genelinde, bölgede ve ötesinde, çevreye zarar verecek ağır bir radyolojik kazaya yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, kamu sağlığını korumak, insan ve çevre felaketini önlemek için tüm tarafları, bu tırmanan çatışmadan barışçıl şekilde çıkmak üzere hızla harekete geçme çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali 28 Şubat'tan bu yana 4 kez hedef alındı

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 4 Nisan sabahında ABD-İsrail saldırılarında hedef alınmıştı.

Saldırı sonucu santraldeki güvenlik personelinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Buşehr Nükleer Enerji Santrali, 28 Şubat'tan bu yana 4. kez ABD-İsrail saldırılarının hedefi olmuştu.

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si lider Coventry ile yenişemedi Acun Ilıcalı'nın Hull City'si lider Coventry ile yenişemedi

21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Umrumda değil
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Umrumda değil
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
