DSÖ: Gazze'de Hastaneler Kriz Yaşıyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde 96 hastanın bulunduğunu ve buraya yönelik saldırıların devam ettiğini belirtti.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesindeki duruma ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün, Kemal Advan Hastanesindeki vahim koşullara rağmen son 4 günde 3 kez hastaneye tıbbi malzeme ve yakıt ulaştırmak, kritik hastaları Şifa Hastanesine nakletmek ve uluslararası bir acil tıbbi ekip konuşlandırmak için İsrail tarafından erişim izninin reddedildiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Şu anda hastanede 96 hasta bulunuyor ve sağlık personelinin acilen desteğe ihtiyacı var. Saldırılar devam ediyor. Bugün bir hemşire hastaneye giderken saldırıda öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, hastaneye yönelik insani yardım misyonlarının acilen kolaylaştırılması ve saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor. Sağlık merkezlerinin de saldırıların hedefinde olduğu bölgede bulunan üç hastaneden sadece Kemal Advan Hastanesinin çok kısıtlı şartlar altında faaliyetlerini yürütmeye çalıştığı ifade ediliyor.