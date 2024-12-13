DSÖ: Gazze'de Hastaneler Kriz Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DSÖ: Gazze'de Hastaneler Kriz Yaşıyor

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesinde 96 hasta var, saldırılar devam ediyor ve yardım erişimi reddediliyor.

13.12.2024 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde 96 hastanın bulunduğunu ve buraya yönelik saldırıların devam ettiğini belirtti.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesindeki duruma ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün, Kemal Advan Hastanesindeki vahim koşullara rağmen son 4 günde 3 kez hastaneye tıbbi malzeme ve yakıt ulaştırmak, kritik hastaları Şifa Hastanesine nakletmek ve uluslararası bir acil tıbbi ekip konuşlandırmak için İsrail tarafından erişim izninin reddedildiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Şu anda hastanede 96 hasta bulunuyor ve sağlık personelinin acilen desteğe ihtiyacı var. Saldırılar devam ediyor. Bugün bir hemşire hastaneye giderken saldırıda öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, hastaneye yönelik insani yardım misyonlarının acilen kolaylaştırılması ve saldırıların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor. Sağlık merkezlerinin de saldırıların hedefinde olduğu bölgede bulunan üç hastaneden sadece Kemal Advan Hastanesinin çok kısıtlı şartlar altında faaliyetlerini yürütmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Sağlık Örgütü, Savaş ve Çatışma, Tedros Adhanom, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ: Gazze'de Hastaneler Kriz Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:28 Ankara’daki kritik görüşmenin ardından ABD’den Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür
00:20 TBMM’de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz TBMM'de tansiyon yükseldi, Sırrı Süreyya Önder çileden çıktı: Bana niye sallıyorsunuz
23:40 MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Rusya ile Suriye’deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:16 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 01:51:44. #1.13#
SON DAKİKA: DSÖ: Gazze'de Hastaneler Kriz Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.